Metrópoli | 15-07-26 | 05:17 |

Dos puentes peatonales que conectan la Calzada San Antonio Abad con el Jardín Flotante se encuentran listos, aunque aún no dan acceso al público debido a que todavía se realizan acabados de pintura en los escalones y barandales.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que puente, ubicado sobre Calzada San Antonio Abad y la calle José María Roa Bárcenas está terminado, pero ayer fue cercado debido a la audiencia ciudadana que realizó en el sitio la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El segundo puente, en el que tampoco hay acceso, se encuentra en Calzada San Antonio Abad y calle General Manuel Gutiérrez Nájera, en donde trabajadores continúan realizando labores de pintura en los escalones y barandales de las escaleras que conectan con el puente peatonal. Se buscó a la Secretaría de Obras para conocer la fecha de apertura de los puentes, pero no se obtuvo respuesta.

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