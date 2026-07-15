El futbol se ha convertido en el hilo que une a México con Qatar y muestra de ello son las dos exposiciones que presenta el país árabe en la capital, en el marco del Mundial de Futbol 2026, pero también como parte del programa Years of Culture, donde nuestro país es uno de los invitados de honor.

“Uno de los aspectos más inspiradores, para mí como curadora para estas exposiciones, es el impacto que tuvieron los fans mexicanos en el Mundial 2022 en Qatar”, recuerda Shaikha Najla, curadora del Museo Olímpico y de Deporte 3-2-1 en Qatar.

Así fue como se idearon las exposiciones Objetos de leyenda: momentos icónicos en la historia del futbol, en el Museo Jumex, y Legado de Qatar 2022, en el Centro Cultural Digital (CCD).

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“Se eligieron estas exposiciones específicamente porque sabemos que los mexicanos tienen un gran interés por el futbol, pero también porque varias de las piezas tienen conexión con el país”, explica.

Por ejemplo, en la muestra del Museo Jumex hay un par de botines que usó Pelé en 1970, o la playera que vistió Maradona cuando metió el gol de “La mano de Dios”, en 1986, ambos en la Ciudad de México.

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Hasta ahora, en el museo de Qatar no hay piezas de la historia deportiva de México, pero esta conexión es el punto de partida para establecer relaciones: “Estamos en negociaciones para adquirir algunos objetos de México... algo de este Mundial”, comenta Najla.

Explica que la exposición Legado de Qatar 2022 cuenta el proceso de cómo se realizó el Mundial de Futbol en el país árabe y comunica al público mexicano que este evento deportivo propició el desarrollo tecnológico de Qatar. “Aunque somos distintos, estamos unidos como humanidad”, añade.

La exposición del Museo Jumex estará hasta el 30 de agosto y la del CCD hasta el 9 de agosto; y a partir del 27 de octubre y hasta el 26 de diciembre, en el museo M7, en Doha.

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