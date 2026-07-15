Luego de la difusión de audios en los que presuntamente ofrece colaborar con autoridades de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que existan elementos para iniciar una investigación contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya que no evidencian la entrega de información de seguridad sensible, y subrayó que el caso es distinto al de Chihuahua, ya que sí existen indicios de una posible violación a la soberanía nacional por la presunta operación de agentes de la CIA.

Durante su conferencia, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre los audios revelados por el columnista de EL UNIVERSAL Héctor de Mauleón, en los que una voz atribuida a la gobernadora morenista señala: “Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”, además de manifestar preocupación por una posible extradición.

La Presidenta marcó una diferencia con la polémica generada en Chihuahua por la presencia de agentes de la CIA para presuntamente desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

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“El caso de Chihuahua está demostrado que había gente de una agencia operando en territorio, eso es una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó.

No obstante, señaló que en el caso de Baja California ni siquiera está acreditado con quién sostenía comunicación la gobernadora, por lo que llamó a no equiparar ambos asuntos.

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“Ni siquiera nosotros sabemos quiénes son, si pertenecen al gobierno de Estados Unidos o no, si son de alguna agencia. Si hay que investigar que se investigue, pero son dos cosas completamente distintas”, expresó.

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La Presidenta indicó que la propia Marina del Pilar ya ofreció una explicación pública sobre el contexto de la conversación. Además, informó que tanto el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hablaron con la gobernadora.

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Aseguró que desconocía las comunicaciones privadas relacionadas con las gestiones, reveladas en un primer audio también por el columnista de esta casa editorial, que Ávila Olmeda realizaba para recuperar su visa estadounidense y afirmó que el gobierno de México no participó en esos trámites.

Recordó que durante una reunión reciente, la gobernadora le comentó que buscaba resolver su situación migratoria mediante un abogado, pero que no a costa de la entrega de información.

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Después de escuchar la grabación, Sheinbaum Pardo reiteró que no encontró elementos que comprometan la seguridad nacional o la seguridad pública de Baja California, por lo que descartó la existencia de una conducta delictiva.

“No pensamos que haya un delito que perseguir, porque no se entiende, no se encuentra en esta comunicación algo que ella esté dando que tenga que ver con comprometer la seguridad”, sostuvo.

Insistió en que no puede concluirse que la conversación haya sido sostenida con autoridades estadounidenses: “Ella dio una explicación. No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando. Lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista. No se sabe ni siquiera bien con quién está hablando”.

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En el mismo sentido se pronunció García Harfuch, quien dijo que los audios no permiten inferir que la gobernadora pretendiera compartir información confidencial.

“En los audios que se hicieron públicos el día de ayer no se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan no sólo las autoridades estatales y federales; se identifica la incidencia delictiva diaria, mas no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartido con alguna autoridad, si es que fuera el caso, porque todavía no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando”, indicó el secretario.

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Detalló que en las mesas de construcción de paz se revisan los indicadores de incidencia delictiva, la coordinación entre órdenes de gobierno y el seguimiento de objetivos prioritarios, por lo que no existe evidencia de que se hubiera puesto en riesgo información estratégica. Con base en ello, descartó que, por ahora, existan elementos para iniciar una investigación.

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En la columna de Héctor de Mauleón de este martes se señala que la gobernadora ha confirmado que los audios difundidos son reales y son fragmentos de una conversación privada que sostuvo con personas que se identificaron como intermediarios de agencias de EU, aunque “sin acreditar formalmente dicha representación”.

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