Los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia serán celebrados con un gran programa de actividades que abarca las artes escénicas, el cine, la literatura, la plástica, el patrimonio y la gastronomía, entre otras disciplinas.

La gran fiesta franco-mexicana se llevará a cabo del 1 de septiembre al 29 de noviembre, y muchas de sus actividades se presentan con el trabajo conjunto de instituciones como la UNAM y el INBAL o festivales como el Cervantino —con Francia como invitado de honor—, el de Música de Morelia, el gastronómico ¡Qué gusto! y las ferias del libro de Guadalajara, el Zócalo y Monterrey, entre otros.

Destacan en el programa la presentación de los libros "Tres entradas a México", de J. M. G. Le Clézio, y Koljós, de Emmanuel Carrère, en la Feria Internacional del Libro de Monterrey; y el conversatorio sobre justicia de género y el caso de Gisèle Pélicot con la presencia de los abogados litigantes Stéphane Babonneau y Antoine Camus en la FIL de Guadalajara.

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De los 200 eventos del programa y la participación de alrededor de 250 exponentes, un tema relevante es el patrimonio con las exhibiciones paralelas del Códice Boturini en la Bibliothèque Nationale de France y del Códice Azcatitlán en el Museo Nacional de Antropología. Así como el simposio internacional “Los códices: últimos avances de la investigación” también en el Museo Nacional de Antropología a finales de septiembre.

La serie de actividades abrirá con la muestra Francia-México, 200 años de relación y amistad. Resonancias, disonancias y contrapuntos el 1 de septiembre en la Biblioteca Vasconcelos, muestra hecha bajo la curaduría de Philippe Ollé-Laprune y Conrado Tostado y con el apoyo del Acervo Histórico Diplomático y el Centro de Estudio Mexicanos y Centroamericanos. El 12 de noviembre se inaugurará Las formas de la energía. Obras emblemáticas del Centre Pompidou sobre el arte cinético, el Op Art y las vanguardias.

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Entre las obras de teatro destaca la adaptación de El acontecimiento, de la ganador del Premio Nobel de Literatura 2022 Annie Ernaux:

L'événement,obra de Françoise Gillard y Denis Podalydès, que se presenta en el Auditorio del MUAC (Festival CulturaUNAM) el 1 y 2 de octubre, y en el Teatro del Centro de las Artes de Monterrey, Nuevo León, el 4 de octubre.

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El amor en la vejez es abordado por Mohamed El Khatib con "La vida secreta de los viejos", que tendrá fechas en el Cervantino (3 y 4 de octubre en el Teatro Principal) y en el Festival CulturaUNAM (Teatro Juan Ruiz de Alarcón 26 y 27 de septiembre). También en el Cervantino, Émilie Rousset, del Centro Dramático Nacional de Orléans presenta Asuntos familiares sobre la crueldad del sistema y las instituciones (también estará en el Foro Experimental José Luis Ibáñez de la UNAM).

En danza hay varias presentaciones francomexicanas: el colectivo (LA) HORDEL llevará a diversos recintos de Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León su obra de danza contemporánea Room with a view. Pero también están Omphalos, de Damien Jalet, y Rave Lucid México, de la compañía MazelFreten.

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