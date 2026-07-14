Contrario a lo que sucedió en otros comercios, las tienditas lograron reactivar sus ventas por el Mundial FIFA 2026, al incrementarse éstas entre 10% y 15%, de acuerdo con las estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

La mayor parte de las ventas de los negocios en pequeño se centraron en bebidas como cerveza, refrescos, agua embotellada, botanas, embutidos, pan, hielo, carbón, cigarros y abarrotes en general.

En un comunicado explicó que las mayores ventas se registraron durante los partidos de la Selección Mexicana.

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Para la Anpec “el mayor legado del Mundial fue el ánimo y la unidad nacional: la histórica actuación del Tri devolvió a los mexicanos la ilusión de que juntos podemos llegar más lejos”.

Afirmó que el país fue hospitalario durante el evento deportivo, “pero hubo prietitos en el arroz, las alertas de seguridad lanzadas por Canadá y Estados Unidos a sus ciudadanos que decidieran venir a México al Mundial…”.

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Además de que hubo un “ramillete de manifestaciones que arreciaron a un mes de la inauguración, amagando con colapsar el arranque del torneo, la innecesaria por fallida “ Ley Seca” y el pésimo operativo de seguridad en el Ángel que provocó la lamentable perdida humana de 5 vidas y cientos de lesionados, saldo rojo de la celebración.

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La Anpec dijo que el pequeño comercio “rompió el marasmo de consumo que veníamos arrastrando y esto se sintió mas cuando jugó la selección”.

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Cabe mencionar que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dijo que en las primeras semanas del Mundial los niveles de ventas del sector no tuvieron un repunte como se esperaba, a pesar de ello estimaron que para las primeras cuatro semanas del evento se generó una derrama económica de 50 mil millones de pesos.

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