Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) acumularon plusvalías por 484 mil 70 millones de pesos (mdp) durante el primer semestre de 2026, luego de que en junio registraran rendimientos positivos por 7 mil 659 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Con este resultado, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) ligó por tercer mes consecutivo un saldo positivo en el acumulado del año, pese a las minusvalías registradas en marzo, cuando los recursos administrados por las Afores reportaron una pérdida histórica de 417 mil 321 millones de pesos.

La Consar también informó que, al considerar los últimos 12 meses, de julio de 2025 a junio de 2026, el Sistema de Ahorro para el Retiro ha generado plusvalías por 1.1 billones de pesos.

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Una plusvalía es el aumento en el valor de las inversiones que administran las Afores para el ahorro de los trabajadores. Se genera cuando los instrumentos financieros en los que invierten, como bonos gubernamentales, deuda o acciones, suben de precio o generan rendimientos.

Estas ganancias se reflejan en el saldo de las cuentas de ahorro para el retiro, aunque pueden variar de un periodo a otro conforme cambian las condiciones de los mercados financieros.

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Las cifras del regulador muestran que enero aportó plusvalías por 158 mil 471 millones de pesos y febrero por 148 mil 254 millones, con lo que el acumulado alcanzó 306 mil 725 millones de pesos al cierre del segundo mes del año. Sin embargo, las pérdidas de marzo llevaron el saldo acumulado a una minusvalía de 110 mil 596 millones de pesos.

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La recuperación se observó a partir de abril, cuando las Afores registraron plusvalías por 347 mil 525 millones de pesos, suficientes para regresar el acumulado a terreno positivo con 236 mil 930 millones de pesos.

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En mayo se sumaron otros 239 mil 481 millones, elevando el saldo a 476 mil 411 millones, mientras que en junio se añadieron 7 mil 659 millones para cerrar el semestre con plusvalías acumuladas por 484 mil 70 millones de pesos.

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