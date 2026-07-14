Se requiere sanear las finanzas públicas del país mediante una estrategia fiscal efectiva que combine disciplina en el gasto, aumento de ingresos, reformas estructurales en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en las pensiones, además de un entorno de certidumbre jurídica, según un análisis realizado por especialistas consultados por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Sólo así se romperá el ciclo negativo de bajo crecimiento y deuda creciente, consideró el gremio de los ejecutivos de finanzas en el país.

Una mayor seguridad jurídica y regulatoria puede contribuir a la renovación del T-MEC y estimular la inversión nacional para generar más empleos que estén mejor compensados, estableció.

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Los analistas consultados propusieron realizar una revisión del gasto y hacerlo más flexible, incrementar los ingresos públicos y ampliar la base tributaria, una reforma profunda del modelo operativo de Pemex, y mejorar la certidumbre jurídica y el clima de inversión.

Uno de los puntos más importantes que ponderaron los expertos fue la falta de certidumbre jurídica.

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Enfatizaron que a raíz de la reforma judicial, la desaparición de los organismos regulatorios y la pérdida de confianza en ciertas instituciones tales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por sus constantes cambios de reglas y retroactividad en sus decisiones, inhiben la inversión productiva, tanto nacional como extranjera.

Aseguraron que es evidente que se colapsó el ánimo de inversión como lo reflejan las estadísticas del INEGI, a partir de la aprobación de las reformas constitucionales del verano de 2024.

El estudio propone reformas estructurales y mayor estabilidad jurídica para fortalecer la economía y dar mayor confianza rumbo a la revisión del T-MEC. Foto: iStock

La falta de crecimiento de la economía, al tiempo que aumenta la deuda por los elevados déficits, acusaron, acelera el apalancamiento del gobierno y compromete la estabilidad fiscal de las finanzas públicas.

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De ahí que consideraron llevar a cabo varias líneas de acción como revisar cuáles medidas han funcionado a dos años de la reforma judicial.

Pidieron obligar a las instituciones públicas, entre ellas el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acatar las resoluciones judiciales, porque, aseguraron, en algunos casos no se respetan.

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También demandaron evitar cambios abruptos en políticas públicas y garantizar la autonomía de órganos reguladores, así como evitar la retroactividad en las medidas gubernamentales, la cual es inconstitucional.

Ante ese panorama el IMEF consideró necesario cambiar algunas políticas públicas para romper el ciclo negativo de bajo crecimiento con deuda creciente para poder alcanzar un nivel de crecimiento potencial de la economía con finanzas públicas sostenibles.

Una demora en los cambios requeridos destinaría a México a un entorno de bajo crecimiento con fragilidad económica, alertó.

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