Desde casas embrujadas, misteriosos aquelarres y circos extraños, el universo creado por Ryan Murphy y Brad Falchuk en el 2011, continuará con su legado de terror en la pantalla con el estreno de “American Horror Story: 13”.

La decimotercera temporada reunirá a varias de las celebridades que consolidaron a la franquicia de FX en el gusto del público como Jessica Lange, Sarah Paulson, Emma Roberts, Evan Peters, Kathy Bates, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman.

A pesar de que en el 2025 se dio a conocer que Paul Anthony Kelly, John Waters, Joey Pollari y Ariana Grande se integrarían a la exitosa antología, la ausencia de la estrella pop en las fotos del elenco, confirmó su salida del proyecto previo a su estreno.

De acuerdo con Deadline, la intérprete de “Thankyou, Next” abandonó la serie por temas de agenda, tras algunos cambios en las fechas de rodaje que se anteponían a su gira Eternal Sunshine Tour.

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"American Horror Story". Foto: Instagram

¿Cuándo se estrena la temporada 13 de “American Horror Story”?

Ante el revuelo que ocasionaron las primeras imágenes de la producción, se dio a conocer que la nueva temporada se estrenará el próximo 24 de septiembre a las 7 p.m. (hora del centro de México) por la señal FX y Hulu. Asimismo, la serie podrá verse en streaming a través de la plataforma Disney Plus.

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A pesar de que la trama es un misterio, se sabe que la nueva entrega será definida por las supersticiones que existen alrededor del temible número 13.

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