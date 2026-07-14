La novela de Cruz Azul en la búsqueda de una sede para disputar sus partidos como local en el Apertura 2026 de la Liga MX sumó un nuevo capítulo.

Luego de que la Liga MX realizara una inspección en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, el organismo determinó no autorizar el cambio de sede, mientras la directiva celeste tampoco logró alcanzar un acuerdo con los propietarios del Estadio Azteca.

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De acuerdo con la información difundida en redes sociales, el terreno de juego no cumplió con los requerimientos establecidos para obtener la aprobación correspondiente, por lo que, de momento, la solicitud de cambio quedó rechazada.

La notificación, respaldada por el reglamento de competencia, obligó al vigente campeón del futbol mexicano a buscar una alternativa de última hora.

"Como parte del proceso de autorización, se realizó una inspección al terreno de juego, la cual determinó que actualmente no cumple con las condiciones reglamentarias para garantizar la integridad física de los jugadores y del cuerpo arbitral. Derivado de lo anterior, se estableció un plan de trabajo conjunto con el Club Cruz Azul y los responsables del inmueble para que la cancha cumpla con los parámetros establecidos en el Protocolo de Terreno de Juego y el Reglamento de Competencia", se puede leer en el comunicado de la liga.

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Ante este escenario, La Máquina encontró refugio en Querétaro, donde disputará su compromiso de la Jornada 2 frente al Puebla mientras resuelve su situación respecto a la localía para el resto del torneo.