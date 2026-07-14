La Selección española es el primer equipo finalista de la Copa del Mundo y ahora espera al ganador entre Inglaterra y Argentina para conocer a su rival.

España es uno de los países más fuerte en cuanto a equipos se refiere, como el Real Madrid y el Barcelona, pero también tiene una trayectoria en cine futbolero.

Más allá de los documentales que pueden verse, hay un puñado de títulos de ficción que vale la pena ver.

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"La gran familia española". En 2010 la selección española se convirtió, por primera vez, en campeona del mundo y tuvo eco en el cine... aunque dos años después, fue cuando comenzó el rodaje. Esta comedia se centra en el día que España se enfrenta a Holanda (Países Bajos) por la Copa del Mundo; pero mientras todo el país se concentra en el partido, hay una familia que no la está pasando del todo bien porque uno de los hijos contraerá matrimonio, lo que conlleva una serie de disputas, risas, confusiones y egoísmos. En la vida real, España ganó el partido.

En la ficción, la familia quizá, sólo quizá, no corrió con tanta suerte. The Hollywood Reporter la calificó como una cinta que combinó inteligentemente el mainstream y el cine de autor

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Dónde ver: Apple TV (a la venta)

"Días de futbol". Película de comedia de 2003, con Fernando Tejero como uno de los estelares. Un treintañero la está pasando mal, se deprime en el trabajo y su novia lo corta cuando le pide matrimonio. Decide, entonces, tomar al futbol y a su grupo de amigos como su lugar seguro y buscar conquistar un torneo. El problema es que en todos la edad, la mala alimentación y el trabajo han hecho mella en su físico y no es lo mismo que cuando jóvenes dominaban los barrios madrileños. La cinta fue un fenómeno y consiguió una decena de nominaciones a los Goya y la Asociación de Actores de España, algo impensable para la comedia.

Dónde ver: Youtube. Se trata de un detrás de cámaras de más de una hora de duración.

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"El penalti más largo del mundo". Una comedia protagonizada por el ya mencionado Tejero, Todo inicia con un partido de barrio en el que una falta hace que las tribunas se vacíen para pelear. El árbitro decide parar el partido y determina que el penalti se ejecute en otro día, cuando las cosas se calmen. Y no es algo mentiroso, las reglas permiten que eso suceda. En México pasó algo similar en los 80s, cuando una gran pelea hizo detener el partido de Guadalajara contra América y acabarlo (18 minutos faltaban) días después. En la película se ve lo que pasan los personajes durante ese lapso, siendo el portero el que más sufre porque de todos lados recibe presiones.

Dónde ver: Atresplayer (los primeros siete días son gratis)