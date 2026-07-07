A lo largo de la historia de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuatro de sus exdirectores generales han sido privados de la libertad por investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción o delitos cometidos durante o después de su gestión, sumando ahora a Víctor Rodríguez Padilla.

Según consta en el Registro Nacional de Detenciones consultado por EL UNIVERSAL, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron la tarde de este martes a Rodríguez Padilla, exdirector general de la petrolera.

A este funcionario, que de acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solamente pidió ser director general de la petrolera un año y medio, se suman tres personajes más.

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El del auge de Cantarell

Jorge Díaz Serrano, fue director general de Pemex durante el sexenio de José López Portillo, en el auge petrolero derivado del descubrimiento de Cantarell.

Tras dejar el cargo fue electo senador, pero en 1983 perdió el fuero constitucional y fue detenido acusado de fraude por la compra, presuntamente con sobreprecio, de los buques tanque Abkatún y Cantarell, operación que habría ocasionado un daño patrimonial millonario a la empresa.

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Permaneció alrededor de cinco años en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, prácticamente durante todo el sexenio de Miguel de la Madrid. En 1987 fue sentenciado a 10 años de prisión, aunque recuperó su libertad en 1988. Durante todo el proceso sostuvo que las acusaciones tenían un trasfondo político y negó haber cometido irregularidades.

Jorge Díaz Serrano se entregó a las autoridades ante los delitos que se le imputaban. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El director en el Pemexgate

Rogelio Montemayor Seguy encabezó Pemex durante el último año del gobierno de Ernesto Zedillo.

En 2002 fue acusado de peculado, peculado electoral y uso indebido de atribuciones por el caso conocido como Pemexgate, relacionado con el presunto desvío de alrededor de mil 100 millones de pesos de la petrolera al sindicato petrolero y, posteriormente, a la campaña presidencial del PRI de 2000.

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Fue detenido en Texas, Estados Unidos, en espera del proceso de extradición, pero permaneció privado de la libertad sólo unas horas, tras obtener su libertad bajo fianza. En 2004 regresó a México, obtuvo un amparo y posteriormente fue exonerado de los cargos.

FOTO: Archivo EL UNIVERSAL

Emilio Lozoya: Los casos Odebrecht y Agronitrogenados que enfrenta

Emilio Lozoya Austin dirigió Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto.

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Fue procesado por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, en los que la Fiscalía lo acusó de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, por presuntamente recibir sobornos y participar en la compra con sobreprecio de la planta de fertilizantes de Altos Hornos de México.

Tras ser extraditado desde España en 2020 inicialmente enfrentó el proceso en libertad, pero en noviembre de 2021 un juez le impuso prisión preventiva justificada al considerar que existía riesgo de fuga.

Emilio Lozoya Austin, ex titular de Pemex, salió del Reclusorio Norte tras la suspensión de su primer audiencia. Foto: Cuartoscuro

Permaneció más de dos años en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, hasta febrero de 2024, cuando obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria, donde continúa sujeto a proceso.

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¿Qué otros funcionarios de Pemex han estado encarcelados?

Además de los exdirectores generales, diversos exfuncionarios de Pemex también han sido encarcelados por casos relacionados con el robo de hidrocarburos y delincuencia organizada, particularmente en la extinta Dirección de Salvaguardia Estratégica.

Emilio Cosgaya Rodríguez se desempeñó como gerente de Gestión Técnica de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, bajo el mando del general Eduardo León Trauwitz.

Fue detenido en junio de 2020 y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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En julio de 2025 fue sentenciado a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión por delincuencia organizada y por facilitar el robo de hidrocarburos. La Fiscalía sostuvo que, junto con otros mandos, permitió la operación de una red de huachicol entre 2015 y 2016.

Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, general en retiro y colaborador cercano de León Trauwitz en la Dirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex durante el mismo periodo, fue detenido en 2019 y también ingresó al Cefereso No. 1 Altiplano.

En 2025 recibió una condena de 31 años, 10 meses y 15 días de prisión por delincuencia organizada y robo de hidrocarburos, al ser considerado uno de los principales operadores de la estructura que, según la Fiscalía, permitió el saqueo de combustibles en ductos de Pemex.

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José Carlos Sánchez Echeverría, exintegrante del área de Seguridad, Vigilancia y Supervisión de la Dirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, fue detenido en 2019 y trasladado al Altiplano.

En 2025 fue sentenciado a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión por delincuencia organizada y por facilitar el robo de hidrocarburos, dentro del mismo proceso penal seguido contra la red vinculada a Eduardo León Trauwitz.

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Ramón Márquez Ledesma, también adscrito a la Dirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex en la administración 2012-2018, fue detenido en 2019 y recluido en el Cefereso No. 1 Altiplano.

Al igual que Cosgaya, Herrera Pegueros y Sánchez Echeverría, en 2025 fue condenado a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión por delincuencia organizada y por facilitar la sustracción ilícita de hidrocarburos, al acreditarse su participación en la estructura que, de acuerdo con la FGR, permitió el robo de millones de litros de combustible de ductos de Pemex

El general Eduardo León Trauwitz, exjefe de seguridad de Pemex, lleva casi cinco años en espera de que inicie su juicio de extradición en Canadá, donde se encuentra sujeto a libertad condicional.

Carlos Treviño Medina, quien también fue director general de Pemex, los últimos meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido por funcionarios de migración de Estados Unidos en agosto de 2025, pero posteriormente fue liberado sin enfrentar alguna acusación.

Este exfuncionario de Pemex estaría enfrentando cualquier proceso en libertad en la Unión Americana, el cual estaría relacionado con Odebrecht y una denuncia de Emilio Lozoya.

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