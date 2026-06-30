Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), reportó ingresos superiores a los que recibió la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su Declaración Patrimonial y de Intereses, el extitular de Pemex detalló que en 2025 recibió una remuneración por su cargo por un total de un millón 937 mil 882 pesos, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó ingresos por un millón 791 mil 441 pesos.

Esto significa que Rodríguez Padilla obtuvo un ingreso mayor que la Jefa del Ejecutivo federal.

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El artículo 127 de la Constitución mexicana establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para la Presidenta de la República.

“Ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente”, se apunta.

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Además, en su artículo 9, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos advierte que ningún servidor público puede ganar más que la persona titular de la Presidencia de la República.

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El artículo 9 establece que “ningún servidor público obligado por la presente ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia”.

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Compró de contado casa, departamento y autos

En el apartado de Bienes Inmuebles de su Declaración Patrimonial, Víctor Rodríguez Padilla informó que en febrero de 2024 —previo a desempeñarse como director de Petróleos Mexicanos— compró de contado un departamento de 90 metros de extensión con un costo de un millón 500 mil pesos.

También informó que el 1 de julio de 2010 compró de contado una casa de 224 metros con un valor de un millón 750 mil pesos.

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En cuanto a vehículos, Víctor Rodríguez informó que en agosto de 2017 adquirió de contado un automóvil Honda modelo Odyssey 2013 por la cantidad de 454 mil 950 pesos.

Un año antes, el exfuncionario compró también de contado un automóvil Suzuki modelo Grand Vitara por un monto de 338 mil 800 pesos.

70 mil en menaje un día antes de ser director de Pemex

En el apartado de Menaje de casa, Rodríguez Padilla detalló que el 20 de septiembre de 2024, es decir, un día antes de iniciar sus funciones como director de Pemex, compró de contado 30 mil pesos en muebles y una computadora por 40 mil pesos.

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El exdirector de Petróleos Mexicanos no reportó ser dueño de inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores. Señaló que tampoco posee adeudos, préstamos o comodato por terceros.

Rodríguez Padilla informó que antes de fungir como director de Pemex se desempeñó en la Oficina de Consejeros Profesionales de Pemex como asesor, de agosto de 2019 a febrero de 2024.

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Además, fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de octubre de 1993 al 30 de septiembre de 2024.

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En su declaración patrimonial, Víctor Rodríguez indica que estudió la licenciatura de Física en la UNAM —donde conoció a la presidenta Claudia Sheinbaum— , y estudió la maestría en Ingeniería Energética en 2007.

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Informó que también tiene un doctorado en Economía de la Energía por la Universidad de Grenoble, Francia.

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