A casi 10 meses de que se anunció la renovación de los pasos a desnivel de Calzada de Tlalpan, en el marco del Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México, ya están listos dos de los 12 que se ubican en la Calzada San Antonio Abad en su cruce con Lorenzo Boturini y José T. Cuéllar.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que en ambos puntos —cercanos al Metro San Antonio Abad— trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) ya concluyeron la instalación de infraestructura para los pasos a desnivel.

Dicho material consta de láminas rosas y moradas, que forman parte de la infraestructura que cubre las escaleras; al momento, los obreros se dedican a realizar trabajos de soldadura. El 11 de agosto pasado, Servicios Metropolitanos (Servimet) confirmó que los dos pasos están próximos a reabrir.

También se pudo observar que 10 pasos a desnivel se encuentran cerrados, estos se ubican en Tlaxcoaque; San Antonio Abad y Lorenzo Boturini, San Antonio Abad y Gutiérrez Nájera, San Antonio Abad y José T. Cuéllar, San Antonio Abad y Rafael Delgado.

Además de San Antonio Abad y Manuel Caballero, San Antonio Abad y C. Juan E. Hernández y Dávalos, San Antonio Abad y Viaducto, Calzada de Tlalpan y Obrero Mundial, y San Antonio Abad y Calle Juan de Dios Peza.

Los pasos a desnivel que se encuentran abiertos con limpieza, iluminación y vigilancia son los ubicados en Calzada San Antonio Abad en su cruce con Alfredo Chavero y José María Roa Bárcenas.

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En este sentido, Servimet informó que también se puede cruzar la avenida por el acceso peatonal de la estación San Antonio Abad y el puente peatonal de José Peón Contreras.

Algunos pasos a desnivel ya se encuentran limpios y con iluminación, aunque aun no se observan trabajos de rehabilitación. Foto: Santiago Cadena/El Universal

Inundados

Los pasos a desnivel también presentan problemas de inundación y de aglomeración de cascajo, lo que impide que los peatones puedan cruzar por ellos.

Tal es el caso del ubicado en San Antonio Abad y Tlaxcoaque, que está completamente inundado. Pese a que el paso a desnivel está cerrado, se puede observar que hay basura, como paraguas, chanclas, plásticos y hasta una reja de metal.

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Otro paso a desnivel afectado por las lluvias es el que se encuentra ubicado en San Antonio Abad y calle Juan de Dios Peza, el cual se encuentra cerrado al público. No obstante, desde afuera se puede ver que el paso está en obra negra e inundado.

Mientras que el ubicado en San Antonio Abad y Gutiérrez Nájera se encuentra lleno de cascajo. En dicho paso a desnivel, trabajadores ingresan materiales que utilizan en la obra y cascajo. Adentro también están acomodados varios separadores de vías color naranja.

En el paso a desnivel que se encuentra en San Antonio Abad y Manuel Caballero, a unos metros de la estación Chabacano, ya iniciaron las obras. En dicho punto los trabajadores cercaron la zona con tablas de madera y están rompiendo las escaleras para iniciar su intervención.

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El 22 de julio pasado, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, detalló que siete de los 12 pasos a desnivel de la Calzada de Tlalpan se entregarán de forma escalonada en agosto, septiembre y octubre.

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