Aunque la vasta obra de Octavio Paz parezca inabarcable, Realidad en movimiento nos recuerda que no es necesario estudiarla en su totalidad para encontrarle sentido.

La obra de Octavio Paz puede ser paradójica. Por un lado es universalmente conocida y, por el otro, es mayormente leída desde la superficie y la distorsión de intermediarios. Precisamente en esta grieta surge Realidad en movimiento de Maarten van Delden (1958) que, tras su publicación original en Estados Unidos en 2021, llega ahora al mundo hispanohablante para desestabilizar el canon, ofreciendo un análisis minucioso del pensamiento y la complejidad paciana.

Mediante una lectura a conciencia, Van Delden nos advierte que acercarse a una figura consagrada en los anales de la historia requiere de una visión profundamente crítica, pues en sus ensayos, Paz logra condensar e hilar una vasta cantidad de nociones que, al final, revelan una fuerte y genuina conexión con el conocimiento profundo y universal que habitaba dentro de sí mismo. Como resultado de esa misma erudición, a falta de guías para comprenderlo a detalle, los lectores chocan con sus ideas al contrastarlas con sus realidades contemporáneas; aunque existen aquellos que por esta gran capacidad de razonamiento es que admiran y revisitan los planteamientos del poeta en su extensa producción de textos.

Ángel Gilberto Adame

Aquí es donde el estudio de Van Delden cobra su mayor valor: a pesar de su admiración por el poeta, no rehúye a los temas más polémicos que rodearon su vida y sus escritos. Con una mirada aguda y objetiva, disecciona la compleja y fluctuante relación de Paz con la izquierda y con los ideales conservadores, su postura siempre escudriñada frente a su vecino, Estados Unidos, e incluso su perspectiva sobre el feminismo. En este aspecto, no busca justificar estas posturas ni maquillar las tensiones históricas; su propósito es, llanamente, arrojar claridad.

Para comprender estos temas se requiere separar los hechos de las convenciones ideológicas. El libro nos muestra que es posible analizar los contrastes de una figura pública sin caer en las trampas de la opinión popular. Al explicarnos las circunstancias y el marco de reflexión de Paz, Van Delden nos permite leer esos debates desde el conocimiento del mundo que nos otorga nuestro presente. Esta mirada contemporánea es la que nos da las herramientas para comprender su contexto sin renunciar a nuestro propio juicio.

La traducción de este volumen al español realizada por el mismo autor es un acierto editorial rotundo, en especial de Tomás Granados y la casa Grano de Sal, porque nos devuelve estas discusiones al idioma en el que se gestaron las polémicas. Asimismo, refuerza su trabajo riguroso al ubicar exactamente las fuentes, los textos y los pasajes donde se publicaron estas ideas. Este nivel de precisión documental despoja al debate de rumores y ancla cualquier interpretación en la evidencia escrita, permitiendo un acercamiento directo y transparente con las fuentes.

Aunque la vasta obra de Octavio Paz parezca inabarcable, Realidad en movimiento nos recuerda que no es necesario estudiarla en su totalidad para encontrarle sentido. Vale la pena apelar a nuestros propios intereses —ya sea de arte, las dinámicas de género, la historia política o la literatura— para trazar nuestras propias rutas de lectura y hacer los diálogos necesarios con un pensador tan complejo como él. Al final, cada quien es libre de matizar o mantener sus opiniones, pues es verdad que nuestros propios prejuicios dicen más de nosotros que de los demás. Leer a Paz hoy no significa rendirle homenaje sin crítica, sino aceptar el reto de mantener el pensamiento en constante movimiento.

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