La entrevista entre Israel Vallarta y el periodista Ciro Gómez Leyva en el programa Por la Mañana, de Grupo Fórmula, terminó en una confrontación al aire, luego de que el acusado de secuestro cuestionara públicamente la postura del comunicador, rechazara que se le siga señalando como responsable de delitos y advirtiera que el siguiente encuentro entre ambos será ante un tribunal.

Vallarta, quien obtuvo una resolución absolutoria por parte del Primer Tribunal Colegiado en relación con las acusaciones de secuestro que enfrentó durante casi dos décadas, acudió al espacio para ejercer su derecho de réplica, luego de que Gómez Leyva reiterara días antes que, pese a la decisión judicial, continúa considerándolo un secuestrador con base en los testimonios de las víctimas.

Al iniciar su intervención, Vallarta señaló que acudía en condiciones de desigualdad y pidió garantías para poder exponer sus argumentos sin interrupciones ni fallas técnicas.

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Durante su exposición sostuvo que la "verdad legal" acredita su inocencia y afirmó que incluso el fiscal Alejandro Gertz Manero reconoció que el caso estuvo marcado por un montaje. También aseguró que la llamada "Banda de El Zodiaco" nunca existió y que diversos periodistas, documentales e investigaciones independientes han concluido que el expediente fue construido de manera irregular.

Además, exigió a Gómez Leyva y al periodista Manuel Feregrino presentar las pruebas y fundamentos legales que, a su juicio, justificarían seguir llamándolo secuestrador pese a la resolución judicial.

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Ciro Gómez Leyva defendió su postura periodística

En respuesta, Gómez Leyva aclaró que nunca ha señalado a la familia de Vallarta como integrante de una banda criminal y explicó los tres argumentos que sustentan su posición.

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El primero, dijo, es su crítica al sistema de justicia mexicano por mantener a una persona casi 20 años en prisión sin sentencia.

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El segundo, sostuvo, es que como periodista considera creíbles los testimonios de las presuntas víctimas, criterio que aplica de manera consistente en su trabajo informativo.

Finalmente, aseguró que una resolución judicial no necesariamente representa la verdad histórica de los hechos.

El conductor también cuestionó la legitimidad de la resolución absolutoria, al señalar que fue emitida por una jueza y confirmada por una magistrada a quienes calificó como parte del denominado "acordeón judicial", insistiendo en que ello no modifica su valoración periodística del caso.

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Vallarta acusa daño a su imagen y anuncia batalla legal

En su réplica, Israel Vallarta respondió que la unanimidad de los magistrados al confirmar su absolución desvirtúa el argumento sobre la actuación de un solo juzgador.

Asimismo, sostuvo que continuar señalándolo como culpable después de una sentencia absolutoria rebasa los límites de la libertad de expresión y constituye un acto con posibles consecuencias jurídicas.

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"Un medio no es un tribunal ni un ente de verdad histórica", expresó, antes de advertir que sería la última ocasión en que debatiría públicamente con el periodista.

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Tras pronunciar esa declaración, Vallarta se levantó de la mesa y anunció que la próxima vez que se encontrarían sería "en un lugar no público", en referencia a una eventual demanda.

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Gómez Leyva respondió que el acusado estaba en su derecho de acudir ante las autoridades y aseguró que defendería su trabajo con los argumentos periodísticos que ha sostenido durante años. También recordó que fue el propio Vallarta quien solicitó ejercer su derecho de réplica en el programa.

La esposa de Israel Vallarta también encaró a Ciro Gómez Leyva

Después de que Vallarta abandonó el foro, su esposa, Mary Sáinz, permaneció en el estudio y protagonizó otro intercambio con el conductor.

La activista afirmó que inicialmente creyó la versión difundida en medios sobre el caso, pero que tras revisar el expediente y convivir con la familia Vallarta cambió completamente de opinión.

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Sostuvo que las declaraciones del periodista continúan causando daño a la familia y pidió que se investigue a quienes presuntamente fabricaron el caso, en lugar de seguir responsabilizando a su esposo.

Sáenz insistió en que el periodista desacredita las resoluciones judiciales por motivos políticos y defendió que la absolución de Vallarta fue resultado de una larga batalla legal y no de influencias.

Finalmente, advirtió que, si Israel Vallarta decide no presentar una demanda, será ella quien emprenda acciones legales en contra del comunicador por el daño que, afirma, sus declaraciones han causado a su familia.

"Y de una vez se lo digo, si mi esposo no se atreve a demandar, yo lo voy a demandar, porque este es un daño que usted nos está haciendo. Y sus falsedades las va a demostrar ante un juez. De qué sirve que haya un poder judicial si aquí está el juez, con el poder del micrófono, con el poder de las cámaras, fregando a la gente, con todo respeto", sostuvo.

🔴 #EXCLUSIVA | "Ni en su caso ni en ningún otro, la verdad legal significa la verdad histórica": Ciro Gómez Leyva sostiene la postura de que Israel Vallarta sí es culpable y cuestionó el que haya sido absuelto por una 'jueza de acordeón' y otras autoridades judiciales señaladas.… pic.twitter.com/SybR8yOh9t — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 29, 2026

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