Con la prórroga escalonada y las primeras suspensiones de servicio, se lograrán registrar ante su empresa telefónica entre 120 millones y 130 millones de líneas celulares, cerca de 85% del total, calculó el director general de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Ricardo Castañeda Álvarez.

Significa que entre 14 millones y 24 millones (10% a 15% del total) no se vincularán y serán suspendidas, pues hay un total de 144.6 millones de líneas.

A partir del 15 de agosto se deshabilitarán las líneas a quienes no se registren con el número terminación 0 y así hasta llegar a 9 al cerrar este año.

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“Las primeras suspensiones mandarán el mensaje a las personas de que realmente sí se están deshabilitando las líneas que no están vinculadas y eso será, de alguna manera, un incentivo para quienes no se han registrado, para que digan ‘antes de que me toque, vínculo mi línea’”, dijo a EL UNIVERSAL.

“Después del 31 de diciembre tendremos el tamaño de mercado vinculado, que no es el universo, pues son líneas que estarán ligadas a una persona, pero en el mercado pueden existir líneas que aún no pertenecen a nadie y se consideran por los operadores como líneas vivas, pero no vinculadas”.

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Los móviles que no se registrarán incluyen chips que serán desechados por los dueños, números que no están vinculados y otros que se usan para terminales de puntos de venta, rastreadores satelitales y líneas de internet.

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Explicó que se decidió dar una prórroga escalonada porque existía el riesgo inminente de que llegado el plazo del 30 de junio, y dada la tendencia, iban a faltar millones de personas por vincularse, como 57%.

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“Existía una problemática de carácter técnico en las redes, es decir, es casi imposible deshabilitar de un plumazo tantas líneas, quitarles el servicio a 80 millones en un día es técnicamente casi imposible, porque se saturarían las señales con el envío de los comandos, como cuando todos quieren hablar tras un terremoto”, detalló Castañeda.

Descartó otra prórroga, pero evaluarán la situación en diciembre.

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En su opinión, no hay razón para que la gente no quiera registrarse o tenga temor por la privacidad de sus datos.

“El operador móvil ya tiene los datos de muchos de los usuarios y el registro es completar la base de datos de los que faltan, de la misma forma como dan información al banco, laboratorio de análisis, escuelas, o empresa de gas”, dijo.

“Hay mucha desinformación, temores infundados por personas que creen que el gobierno está recaudando la información, pero son los operadores”.

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Rechazó que terceras personas puedan registrar líneas porque se coteja la identificación y se toman fotos que se comparan con la base del INE.

Se quiere evitar que el crimen organizado adquiera chips en el anonimato para secuestros virtuales, extorsiones, fraudes y otros delitos.

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