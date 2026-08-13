El celular se convirtió en el principal dispositivo para conectarse a Internet, pero los hábitos de seguridad de los usuarios todavía no corresponden con la cantidad de información personal, financiera y laboral que almacenan en estos equipos.

De acuerdo con una encuesta global de Kaspersky, 58% de las personas utiliza el celular como su principal dispositivo para acceder a Internet, frente a las computadoras. Entre la Generación Z, de 18 a 28 años, la cifra aumenta a 67%.

El cambio también implica una mayor concentración de información sensible en los teléfonos. Cerca de dos tercios de los usuarios almacenan fotografías y videos personales, mientras que 55% guarda contactos y 46% conserva mensajes de texto e historiales de chats.

58% de usuarios prefiere el celular para navegar, pero descuida su seguridad. Imagen: Unsplash

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A esto se suma información más delicada. El 41% almacena documentos personales, como identificaciones y pasaportes, y 54% tiene información relacionada con el trabajo, incluidos correos electrónicos, calendarios y accesos a sistemas corporativos.

Los datos financieros y las credenciales de acceso están presentes en aproximadamente un tercio de los dispositivos. Además, 25% de los usuarios almacena historiales de conversaciones con herramientas de inteligencia artificial y 24% tiene cuentas de videojuegos en el celular.

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La encuesta fue realizada por el centro de investigación de mercados de Kaspersky en marzo de 2026 y contó con la participación de 7,200 personas de 18 países, incluido México.

Los hábitos de seguridad siguen rezagados

Para María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad senior del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky, el uso constante del celular no siempre está acompañado de medidas de protección.

Abrir enlaces sin verificar su origen, retrasar las actualizaciones, reutilizar contraseñas, instalar aplicaciones sin revisar sus permisos o no realizar copias de seguridad son prácticas que pueden facilitar el robo de cuentas, la pérdida de información o el acceso no autorizado al dispositivo.

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La compañía señala que durante el primer trimestre de 2026 bloqueó más de 2.67 millones de ataques que utilizaban malware, adware u otros programas móviles no deseados, además de detectar más de 306 mil paquetes de instalación maliciosos.

58% de usuarios prefiere el celular para navegar, pero descuida su seguridad. Imagen: Unsplash

¿Cómo proteger la información del celular?

Kaspersky recomienda adoptar tres medidas principales para reducir los riesgos:

1. No guardar la información únicamente en el celular.

Las copias de seguridad y la sincronización en la nube permiten recuperar fotografías, documentos, contactos y otros archivos en caso de pérdida, robo o daño del dispositivo.

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2. Contar con protección contra amenazas digitales.

Mantener actualizado el sistema operativo y utilizar herramientas de seguridad puede ayudar a detectar aplicaciones maliciosas, bloquear enlaces de phishing y prevenir el robo de información.

3. Prepararse para perder el dispositivo.

Activar las funciones de localización de Android o iOS, habilitar copias de seguridad automáticas y configurar el bloqueo inmediato de pantalla son medidas que pueden limitar las consecuencias de un robo o extravío.

También es recomendable evitar dejar el celular desatendido en espacios públicos o colocarlo en lugares donde pueda ser fácilmente sustraído.

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