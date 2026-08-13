Alberto "Betón" Lizárraga, hijo de don Cruz Lizárraga, fundador de Banda El Recodo, y hermano del músico Germán Lizárraga, murió este miércoles 12 de agosto. El fallecimiento del músico y exintegrante de la agrupación sinaloense fue confirmado por sus familiares a través de redes sociales.

La noticia fue dada a conocer por sus hermanos José Ángel Lizárraga y Germán Lizárraga, quienes dedicaron mensajes de despedida a Alberto y lamentaron la pérdida de uno de los integrantes de una de las familias más importantes de la música sinaloense.

José Ángel Lizárraga compartió un emotivo mensaje en el que recordó a su hermano no solo como parte de su familia, sino como una persona fundamental en su vida.

“Hoy me toca decirte adiós, pero no sin antes agradecer a Dios por el regalo de tu vida y por cada momento que compartimos. Fuiste más que mi hermano, fuiste mi compañero de vida, mi apoyo y mi amigo”, expresó.

“Gracias por tu cariño, por tu ejemplo y por estar siempre conmigo. Sé que ahora estás en los brazos de nuestro Padre Celestial, en paz y sin dolor. Te llevaré siempre en mi corazón. Descansa en paz, querido hermano. Nos volveremos a encontrar en la eternidad”, agregó.

La familia Lizárraga, una dinastía de la música sinaloense

La muerte de Alberto ‘Betón’ Lizárraga vuelve a poner de manifiesto el profundo vínculo de la familia Lizárraga con la música sinaloense. Su padre, Cruz Lizárraga, fundó Banda El Recodo en 1938 en Mazatlán, Sinaloa, agrupación que con el paso de las décadas se convirtió en una de las máximas representantes de la música de banda mexicana.

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Los hijos de don Cruz continuaron vinculados con la música y algunos de ellos participaron directamente en el desarrollo de la agrupación. Entre ellos se encuentra Germán Lizárraga, quien durante años fue integrante de Banda El Recodo y posteriormente formó su propia agrupación, Banda Estrellas de Sinaloa.

Germán Lizárraga despide a su hermano Alberto Lizárraga Lizárraga.

Germán Lizárraga despide a su hermano Alberto

Germán Lizárraga, quien hace poco más de un mes enfrentó la muerte de su hija Yolanda Lizárraga, también reaccionó al fallecimiento de su hermano.

El músico compartió las condolencias de Banda Estrellas de Sinaloa, agrupación que encabeza, en las que se lamentó la partida de Alberto y se expresó solidaridad con toda la familia Lizárraga.

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“Hoy nos duele en el corazón al acompañar a nuestro líder y amigo Germán Lizárraga y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su querido hermano, Alberto Lizárraga Lizárraga”.

“Que Dios le reciba en su gloria, deseando que encuentren fortaleza y consuelo en el amor de quienes lo rodean. Le enviamos un abrazo solidario, todo nuestro cariño y más sincero pésame. Estamos contigo”, se lee en el mensaje.

Hasta el momento, la familia Lizárraga no ha informado la causa de muerte de Alberto ‘Betón’ Lizárraga.

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