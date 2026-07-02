El músico Germán Lizárraga, conocido como el "Rey de la Banda" y exintegrante de la Banda El Recodo, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su hija Yolanda Lizárraga Félix, quien falleció a los 43 años a consecuencia de cáncer.

La noticia fue confirmada por la familia Lizárraga, informaron que los restos de Yolanda serían velados en la Funeraria Renacimiento, ubicada en el centro de Mazatlán, Sinaloa.

"Con mucho pesar, la familia Lizárraga informó que se encuentra de luto tras el fallecimiento de Yolanda Lizárraga Félix, conocida como 'Yolandita', hija del reconocido músico Germán Lizárraga. Yolanda falleció a causa del cáncer", señaló el mensaje difundido.

En redes sociales, familiares y personas cercanas comenzaron a despedirse de Yolanda con emotivos mensajes. Uno de ellos fue el músico Jorge Lizárraga, quien escribió: "Nos dejas amor suficiente para toda una vida de recuerdos. Un beso al cielo. Descansa en paz, prima".

Desde las cuentas oficiales de Germán Lizárraga se compartieron publicaciones del sello discográfico Luz Record y de la banda Estrellas de Sinaloa, agrupación que dirige el músico, en las que expresaron sus condolencias.

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"De parte de toda la familia Luz Record queremos expresar nuestras profundas condolencias a Germán, líder de la banda Estrellas de Sinaloa, por el sensible fallecimiento de su amada hija Yolanda Lizárraga Félix", señalaron.

La pérdida representa un nuevo golpe para el músico sinaloense, pues Yolanda es el segundo hijo que fallece. En una entrevista concedida años atrás al periodista Gustavo Adolfo Infante, Germán Lizárraga recordó el asesinato de su hijo mayor, ocurrido en 1995.

"Fue algo muy difícil para mí, son épocas que tuve en mi vida... Tuvo un problema muy grande y lo mataron porque era muy enamorado, seguramente él tenía otra mujer. Hoy tengo nietos, parece que hubo un enfrentamiento ahí, nunca he querido investigar", relató entonces.

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Ahora, casi tres décadas después de aquella tragedia, Germán Lizárraga vuelve a enfrentar el dolor de despedir a otro de sus hijos, en esta ocasión tras la batalla que Yolanda sostuvo contra el cáncer.

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