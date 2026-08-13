La magia, la fantasía y la moda se encuentran en Moonspell Magic, una nueva colección de Monster High que introduce a cinco brujas con estilos inspirados en sus poderes.

Willow Thorne, Carina Song, Claire de Luna, Layla Stone y Rae Lumina forman parte de esta propuesta, en la que cada una presenta una estética propia, acompañada de accesorios que ayudan a construir su identidad.

Desde tonos tierra hasta detalles metálicos y referencias al cielo nocturno, estas Monster High apuestan por looks llenos de personalidad. Aquí te compartimos cada uno de sus detalles.

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Looks con magia en las Moonspell Magic de Monster High

Mattel presenta a cinco nuevas estudiantes de Moonspell High, cada una asociada con un tipo de magia. Además de sus atuendos, estas muñecas incluyen un sombrero de bruja, libro de hechizos y diferentes accesorios relacionados con sus poderes.

Aquí, la moda se convierte en una extensión de cada personaje:

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Willow Thorne (la Bruja de la Naturaleza): tiene una estética inspirada en elementos orgánicos. Su atuendo en tonos tierra se complementa con un bolso de polilla y un cinturón recolector de hierbas mágicas. Entre sus accesorios aparecen un frasco con plantas, una botella de pociones y un libro de magia natural.

Willow Thorne. Foto: Instagram @mattel / @monsterhigh

Carina Song (la Bruja del Amor): en ella destacan tonos rosa y malva. Su vestido, sombrero y bolso coordinados crean una imagen romántica, mientras que un perfume mágico, un libro de hechizos y un espejo de luz lunar completan su conjunto.

Carina Song. Foto: Instagram @mattel / @monsterhigh

Claire de Luna (la Bruja Clarividente): su look se inspira en el cielo nocturno. Con un estilo estrellado, incluye lentes oscuros, bastón, sombrero zodiacal y un bolso lunar. También suma una bola de cristal, una guía estelar y una poción cósmica para darle una apariencia mística.

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Claire de Luna. Foto: Instagram @mattel / @monsterhigh

Layla Stone (la Bruja de Cristales): su sentido de moda es el más brillante. La muñeca cuenta con una chaqueta metálica iridiscente, botas llamativas y sombrero amatista, que en conjunto reflejan su fascinación por las piedras preciosas. Como parte de los accesorios encontramos dijes místicos, un cristal con poderes de invisibilidad, una poción y un libro de hechizos.

Layla Stone. Foto: Instagram @mattel / @monsterhigh

Rae Lumina (la Bruja del Sol): esta Monster High tiene una estética luminosa. Su falda y detalles dorados evocan el resplandor solar, mientras que una vela, una bandolera con borlas, una poción y su libro de hechizos proyectan su personalidad juguetona.

Rae Lumina. Foto: Instagram @mattel / @monsterhigh

Esta colección debutó en la Feria del Juguete de Nueva York. Y además del sentido de moda, promueve la inclusión al haber sido diseñadas -tanto las muñecas como los empaques- por organizaciones especializadas como la American Foundation for the Blind.

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Por lo anterior, incorporan dispositivos médicos - por ejemplo, audífonos, prótesis de ojos y bastones para discapacidades auditivas, visuales y de movilidad- en símbolo de fortaleza y motivo de orgullo.

¿Cuánto cuestan las Moonspell Magic de Monster High?

La colección se encuentra disponible en el sitio oficial de Mattel México, y tienen un precio de $799 cada una.

Bajo una mirada de inclusión, Monster High introduce su generación Moonspell Magic para fomentar la autoaceptación y explorar la magia de la moda, mientras las niñas se divierten jugando.

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