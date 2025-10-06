American Girl ha llegado de manera oficial a México con una experiencia en la que las niñas pueden personalizar su propia muñeca, mientras se fomenta el autodescubrimiento y la creatividad.

Estas muñecas, que en sus comienzos se vendían a través de catálogos, salen de Estados Unidos para llevar el juego a otro nivel, creando una conexión especial entre las mini fanáticas de la moda. Aquí te contamos los detalles.

American Girl llega con la línea de muñecas "Truly Me" a México. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

¿Cómo son las muñecas American Girl de Mattel?

American Girl, marca perteneciente a Mattel, busca inspirar a las niñas a descubrirse y reforzar en sí mismas valores como el coraje, la confianza y la empatía. Todo a través de un entorno creativo, de aprendizaje y mucho juego.

Las muñecas, que miden alrededor de 18 pulgadas, fueron lanzadas en 1986. Los primeros modelos estaban inspirados en personajes femeninos e históricos con los que se acercaba a las niñas de Estados Unidos a conocer su país.

Kirsten Larson, una inmigrante que viajó de Suecia a Minnesota, Samantha Parkington, una pequeña huérfana que vivía con su abuela en Nueva York, y Josefina Montoya, una niña mexicana que perdió a su mamá, son algunos de los modelos emblema de la marca. Cada una contaba con su libro y una caracterización de la época: accesorios, zapatos, prendas y trajes típicos, peinados acordes, entre otros detalles.

La famosa bomber jacket rosa de las muñecas American Girl es un emblema. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

Con el paso del tiempo, las muñecas comenzaron a ser influenciadas por la moda urbana y juvenil, integrando elementos como cabellos de colores, ropa de mezclilla con parches y hasta la emblemática bomber rosa para formar parte del “AG Squad”.

Hoy ya es posible vivir la experiencia de personalizarlas con la línea de muñecas “Truly Me”, que ofrece diferentes modelos con rasgos en los que cada niña se puede identificar, ya sea por el color del pelo, los ojos y la piel, reflejando la diversidad humana en Latinoamérica y el mundo.

“No se trata sólo de una muñeca, se trata de una experiencia única que celebra la individualidad de cada niña y les regala un recuerdo inolvidable. Queremos que cada visita sea un momento mágico que las acompañe en su crecimiento y en el descubrimiento de quiénes son”, expresó Adriana Schütte, directora de Marketing de Mattel México, durante el corte de listón realizado en las instalaciones del Palacio de Hierro Polanco.

El corte de listón de American Girl se realizó en Palacio de Hierro Polanco, el pasado 3 de octubre 2025. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

¿Cómo es la "Styled By You Experience" de American Girl en México?

La “Styled By You Experience” de American Girl se encuentra disponible en las tiendas del Palacio de Hierro en Polanco, Coyoacán y Puebla. Consta de 5 sencillos y muy divertidos pasos:

Las niñas escogen su muñeca “Truly Me”. Personalizan el outfit de su muñeca. Seleccionan un accesorio o una mascota. El recorrido continúa por un stand para llenar su certificado y hacer el unboxing. Finalmente, las niñas pasan a una estación de selfies para tomarse una foto de recuerdo.

La muñeca tiene un costo de $2,999. También se venden mochilas y estuches para transportarla, cambios de outfit, cepillos y todo lo necesario para que las pequeñas cuiden a su nueva mejor amiga.

Esta experiencia de American Girl por primera vez sale de Estados Unidos para llegar a México. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

Y para celebrar el lanzamiento, del 3 de octubre al 2 de noviembre de 2025, en la sucursal de Polanco se habilitará el “Star Salon Station”, espacio de belleza donde las niñas y sus muñecas pueden peinarse y seguir jugando con la moda.

