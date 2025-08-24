El fenómeno Barbie vuelve a brillar con más fuerza que nunca... ¡en tus pies! Tras el auge de la tendencia Barbiecore, la marca Mattel ha buscado expandir el estilo de su famosa muñeca más allá de los juguetes.

Ahora, dicha estética se traslada al calzado con una colección especial de Crocs. Para las personas que buscan un calzado fresco, llamativo y perfecto, aquí compartimos los precios de la colaboración.

El rosa Barbie se adueña del verano con los nuevos Crocs en colaboración con Mattel. Foto: crocs.com

¿Cuánto cuestan las nuevas Crocs x Barbie?

En la tienda oficial de Crocs México, las sandalias "Mattel Pink Barbie Classic Clog" para adultos tienen un precio de $1,899. Se pueden decorar con dijes coquette de la muñeca, por ejemplo, un corazón, una radio retro, unos patines y una palmera alusiva al verano.

Mattel Pink Barbie Classic Clog. Foto: crocs.com

Mientras que las sandalias para niñas y niños "Kids Mattel Pink Barbie Classic Clog" cuestan $1,399. También se les pueden añadir los dijes de Barbie, aunque su precio adicional es de $499.

Kids' Mattel Pink Barbie Classic Clog. Foto: crocs.com

De acuerdo con la marca, las principales características de esta colaboración son:

Comodidad: hechos de espuma Croslite, lo que los hace ligeros, flexibles, fáciles de limpiar y de secado rápido.

A la moda con rosa Barbie : el tono rosa intenso con patrones divertidos y los charms exclusivos pueden ser un statement piece.

: el tono rosa intenso con patrones divertidos y los charms exclusivos pueden ser un statement piece. Personalización: los Jibbitz temáticos con el logo de Barbie hacen únicas y combinables a estas sandalias.

hacen únicas y combinables a estas sandalias. Perfectos para el clima: son transpirables, acuáticos y ligeros, ideales para los días soleados del verano.

¿Quién es Barbie?

Barbie, la icónica muñeca de Mattel creada en 1959, es un símbolo de moda, empoderamiento y estilo que ha trascendido generaciones.

En esta colab, Crocs recupera elementos propios del personajes. Además del color rosa vibrante, incluye elementos como los que se aprecian en sus películas (por ejemplo, su mansión) y la vibra californiana (entre ellos, palmeras, patines y mucha diversión).

Los Crocs de Barbie llegan en tonos intensos y con charms exclusivos. Foto: crocs.com

Más que un par de Crocs, son un guiño a la cultura pop y una manera de llevar la esencia Barbie en la vida diaria. ¿Te gustaría sumarlos a tu armario?

