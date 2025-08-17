La depilación deja la piel suave, pero también la vuelve más sensible y expuesta a irritaciones. Aquí es donde entra en juego la piedra de alumbre, mineral natural con propiedades calmantes, astringentes y antibacterianas.

Según dermatólogos de la Universidad de Sevilla, usarla post-depilación ayuda a cerrar los poros, reducir el enrojecimiento y hasta prevenir infecciones. Sigue leyendo para conocer todos sus beneficios.

La piedra de alumbre tiene propiedades que tranquilizan la piel después del depilado. Foto: Wikimedia Commons

¿Para qué sirve usar la piedra de alumbre después de la depilación?

Cuando te depilas, los poros quedan abiertos y la piel se vuelve vulnerable a las bacterias. Sin embargo, la piedra de alumbre actúa como un escudo protector gracias a su capacidad para:

Cerrar los poros y prevenir la entrada de bacterias en la piel.

Calmar la irritación y prevenir el enrojecimiento.

Reducir el sangrado en caso de pequeños cortes con el rastrillo o perfilador.

El truco para conseguir estos beneficios es aplicarla justo después de la depilación mediante los siguientes pasos:

Limpia la zona depilada con agua fría para cerrar un poco los poros. Humedece la piedra de alumbre con agua. Pásala suavemente sobre la piel y sin frotar. Deja actuar el alumbre de 5 a 10 minutos. Si lo prefieres, enjuaga los residuos de la piedra de alumbre. No pasa nada si los dejas.

Recuerda que si tienes la piel muy sensible, antes de usar este producto debes hacer una prueba de tolerancia -en una pequeña zona- para descartar reacciones secundarias.

Otro método que da los mismos resultados es hacer una pasta con la piedra de alumbre en polvo y luego combinarla con agua de rosas. Dicho tónico se puede rociar sobre el área depilada y, posteriormente, aplicar una crema hidratante o aloe vera para maximizar sus efectos.

La piedra de alumbre ayuda a evitar rojeces y ardor después de depilarte. Foto: Freepik

¿La piedra de alumbre es segura para todos los tipos de pieles?

De acuerdo con un artículo de la International Natural and Organic Cosmetics Association, la piedra de alumbre es segura para la mayoría de tipos de pieles, aunque su uso va acompañado de algunas consideraciones:

Si tienes una piel extremadamente sensible o con condiciones como la dermatitis, acércate a tu médico para saber si puedes usar el alumbre de potasio.

Evita usarla sobre heridas abiertas o quemaduras recientes, ya que puede empeorarlas.

No se recomienda para personas con pieles jóvenes, por ejemplo, durante la adolescencia.

¿Cómo cuidar tu piedra de alumbre?

Para que tu piedra de alumbre te dure más y conserve sus propiedades recuerda secarla bien antes de guardarla, evita dejarla en ambientes húmedos (como el baño) y consérvala en su envase o en una caja limpia para que no se llene de polvo.

La próxima vez que te depiles, dale una oportunidad a este producto natural... ¡tu piel lo va a agradecer!

Consigue una piel suave y sin irritación gracias a las propiedades de la piedra de alumbre. Foto: Unsplash

