Los pantalones rectos tienen la ventaja de quedar muy bien a mujeres de todos los tipos de cuerpo. Esta silueta atemporal se enlista en los básicos del armario, porque además puede adaptarse a estilos tanto casuales como formales.

Los jeans de corte recto, también conocidos como ‘straight’, son infaltables en el clóset. Se caracterizan por ser rectos desde caderas hasta tobillos, como su nombre indica. Muchos asesores de imagen señalan que es muy útil tener unos en azul oscuro, tonalidad en que se percibe más elegante, sin efectos como roturas o deslavados.

Uno de los jeans ‘straight’ más conocidos en todo el mundo y que ha sido usado por diferentes generaciones son los Levi’s 501, los cuales tienen unos 150 años de historia. En 2025, se añade a esta historia el capítulo del 501 Curve, ideado para adaptarse mejor a las curvas del cuerpo femenino.

“La marca ha rediseñado de manera inclusiva este clásico eterno para adaptarse mejor a los cuerpos con curvas”, declara la firma en un comunicado sobre su más reciente lanzamiento.

Los Levi's Curve están inspirados en el clásico 501. Foto: Cortesía

Cómo son los jeans 501 Curve

Las características del Levi’s 501 es que es un pantalón denim con bota recta y bragueta con botones (no cremallera). En la versión denominada Curve se respeta la esencia del original con la pernera recta y la hilera de botones; estos nuevos pantalones son de cintura media.

Lo que hace especiales a los jeans Levi’s 501 Curve es que tienen más espacio en las zonas del trasero y los muslos, así como un corte ajustado en cadera y cintura. Presentan “una proporción más contorneada entre cadera y cintura para evitar aberturas en la parte trasera”, precisan desde la marca.

La silueta se ajusta en la cintura. Foto: Cortesía

Agregan que el modelo fue “diseñado para realzar y favorecer, esta innovadora propuesta en denim garantiza que más tipos de cuerpo puedan disfrutar del estilo sin esfuerzo del 501”.

Es importante aclarar que el nombre Curve no está asociado con la denominación de tallas grandes o 'plus size'. El modelo con este fit se puede conseguir desde la talla 25 hasta la 32 en la tienda online de México, en tres tonos: azul claro, azul oscuro y negro, todos con sutil efecto deslavado.

Los nuevos jeans están disponibles en negro, azul claro y azul oscuro. Foto: Cortesía

“Pasamos por muchas versiones y pruebas de uso para llegar a esta silueta, y sentimos que es un 501 auténtico, con el ADN de Levi’s, pero pensado para cuerpos con curvas que quizá no encontraban el ajuste ideal en nuestros otros modelos 501”, comenta Jill Guenza, vicepresidenta de Diseño de ropa femenina de la marca.

Cuánto cuestan los nuevos jeans de Levi's

Los 501 Curve tienen un precio de 1,699 pesos en la tienda online de la marca en México. El nuevo pantalón está disponible en levi.com.mx, en la app de Levi’s y en tiendas seleccionadas.

El Curve 501 en la colección de Beyoncé

En la línea Beyoncé x Levi’s encontramos algunos modelos con la silueta Curve 501, con coquetos detalles como aplicaciones de cristales en la pernera y ‘lace up’ en los laterales de la bota. Además, se pueden combinar en conjunto con chamarras de mezclilla con los mismos detalles. Los jeans Curve de esta colección tienen otros precios, que van desde 2,999 pesos.

