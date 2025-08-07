La marca deportiva Converse no deja de sorprender con sus auténticas colaboraciones. Una de las más recientes es con el universo de Bluey (Ludo Studio), una serie animada infantil que goza de gran popularidad y que tiene una estética encantadora.

Converse x Bluey es una colección de edición limitada que incluye los modelos más emblemáticos de la marca deportiva, además de algunas prendas de ropa y accesorios para elevar el estilo. Aunque se podría pensar que solo ofrece piezas para niñas y niños, pues no, ¡también hay alternativas para los ‘grandes’ de la casa!

Así es la colección Converse x Bluey

El estampado de la colección plasma la estética de Bluey en un diseño alegre, vibrante y equilibrado.

Los personajes Bluey, Bingo, Chilli y Bandit se reúnen en los clásicos Chuck Taylor All Star, disponible en tallas para adultos. Las botas de lona tienen un hermoso azul con efecto degradado y unas nubecitas complementan el diseño.

“Cada detalle está pensado para reflejar el espíritu juguetón de Bluey, desde la divertida plantilla interior llena de globos, inspirada en el episodio “Keepy Uppy”, hasta los colores vibrantes que celebran la imaginación”, añaden.

Par de la colección Converse x Bluey. Foto: Especial

Entre las opciones especiales para niños, encontramos dos modelos de bota Chuck Taylor 1V en color blanco, que tienen correa de velcro. Un diseño es más discreto con algunos personajes en la base del calzado, mientras que el otro se presenta en su versión multicolor. Para niños también hay una bota con plataforma, con diseño de Bluey en un día divertido de playa.

A la derecha, el lindo estampado multicolor. Foto: Especial

Los bebés del hogar también pueden lucir el divertido estilo de Converse x Bluey con las siluetas especiales para infantes. Una es de color negro con estampado de Bluey y presenta doble correas de velcro. La propuesta más divertida es el que tiene un zapato con Bluey y el otro con Bingo, además la talonera peluda recrea las colitas de estos personajes. Otro par tiene una mezcla de tonos azules con orejas en relieve y puntera con diseño de nariz.

Cuánto cuestan: En la tienda online de Converse, los tenis para niños se encuentran entre $1,199 y $1,899 pesos. Las botas Chuck Taylor para adultos cuestan $2,399.

Ropa y accesorios

Esta colección incluye playeras de algodón unisex, hoodie, gorra de béisbol y mochila.

