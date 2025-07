El universo de Hello Kitty es una fuente de inspiración inagotable. Este personaje que guarda la esencia del estilo kawaii sorprende en una nueva colaboración con la marca de calzado Hey Dude, una opción ideal para el regreso a clases.

Esta firma es de origen italiano y ganó popularidad en Estados Unidos; ofrece zapatos cómodos, ligeros y de estilo casual. Una de sus embajadoras más conocidas es la actriz Sydney Sweeney, quien el mes de junio protagonizó su campaña de la colección Country.

Hey Dude x Hello Kitty llega a México

Hey Dude x Hello Kitty tiene la tierna y divertida estética del famoso personaje de Sanrio en sus estampados. El rostro de Hello Kitty y su inconfundible moño son protagonistas.

En la tienda en línea de Hey Dude de México (heydude.mx) se pueden conseguir dos pares de esta colección, para mujer:

Wendy Hello Kitty Takeover: El estampado es una belleza. Con el color rosa predominante, presenta el rostro de Hello Kitty en el estampado. Este modelo tiene cordones blancos peluditos; la suela es ligera y blanca. Precio: $1,299 pesos.

Foto: Cortesía. Sanrio Co. LTD

Wendy Nova Hello Kitty: Este diseño presenta el coqueto estampado de cuadros vichy en blanco y negro, con los moños de Hello Kitty bordados y detalle de encaje blanco. La suela de Wendy Nova es más ancha, una moderna plataforma. Precio: $1,599 pesos.

Foto: Cortesía. Sanrio Co. LTD

La colección incluye los modelos mule de gamuza (Austin Lift Hello Kitty) y clog de peluche con plataforma y detalles punk (Hello Kitty Delray Clog), pero estos no están disponibles en la tienda online oficial de México.

Nuevas colecciones de Hey Dude

La marca Hey Dude lanzó recientemente una colección con los personajes más emblemáticos de Disney: Mickey y Minnie. El ratoncito se estampa en el modelo para caballero Wally, mientras que Minnie se encuentra en el diseño para mujer Wendy.

Otra novedad de Hey Dude es la colaboración con la marca Billabong, que evoca el auge del estilo surfista de los noventa. Ofrece modelos para hombre: Wally y Wally Slip (destalonado).

¿Conocías esta marca de calzado?, ¿cómo lucirías tus zapatos de Hello Kitty?

