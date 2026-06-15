La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reportó que este domingo se presentaron lluvias de intensidad fuerte y granizo en ocho alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco.

Mientras que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro dio a conocer que por las precipitaciones se aplicó marcha de seguridad —es decir, disminuye la velocidad de circulación de los trenes—, en las líneas 1, que va de Observatorio a Pantitlán; la 3, de Indios Verdes a Universidad, y la 8, de Garibaldi a Constitución de 1917.