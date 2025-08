¿Aún no tienes tu mochila nueva para el regreso a clases? No dejes de ver lo que trae Kipling en su colección ‘Back to School 2025’. La nueva propuesta de la marca está inspirada en el universo marino y presenta piezas tanto con estampados como con colores lisos.

“Este año, Kipling invita a los estudiantes a explorar un mundo submarino lleno de aventura y personalidad. La colección está diseñada con detalles que transportan a paisajes marinos: peces neón, estrellas de mar en tonos pastel, conchas delicadas y una paleta vibrante inspirada en los colores del océano”, explican.

La colección está inspirada en elementos y colores del océano. Foto: Cortesía

La nueva colección de Kipling para el regreso a clases

Uno de los accesorios imprescindibles para el regreso a clases es la mochila, que se utiliza a diario y debe ser resistente, además de tener estilo. Los bolsos de la marca Kipling son populares —incluido el práctico 'backpack'— por contar con diseños versátiles y elegantes, que son funcionales y resistentes, además de muy ligeros.

En la nueva colección encontramos mochilas en diferentes tonos de azul inspirados en el mar, desde el azul marino hasta el turquesa; el rosa, incluido un bonito tono coral, también predomina en la paleta. En medio de tonos pastel y neón, también resalta un metálico: el plateado.

El coral es uno de los tonos protagonistas. Foto: Cortesía

En cuanto a estampados, no solo hay figuras de la diversidad marina: tiburones, peces, conchas, sino que también se plasman objetos que maximizan la diversión en la playa como patinetas y tablas de surf. El efecto de piel de sirena es muy auténtico y se consigue en bolsos de colores azul y rosa.

Estampados con detalles marinos destacan en la nueva colección de Kipling. Foto: Cortesía

Asas superiores, correas ajustables, bolsillos exteriores (frontales y laterales), y compartimento para laptop son algunas de las características que potencian la funcionalidad de las mochilas de la marca del llavero del mono peludo. Algunas también cuentan con ruedas para facilitar el traslado.

La práctica mochila con ruedas es parte de la propuesta. Foto: Cortesía

“Con la calidad y durabilidad que caracterizan a Kipling, esta colección no solo es visualmente impactante, sino también práctica: bolsillos organizadores, materiales resistentes al agua y correas ajustables aseguran que cada pieza sea tan funcional como atractiva”, agregan.

Más accesorios para el regreso a clases: se pueden adquirir con estampado a juego artículos como loncheras, y estuches para lápices y plumas, en diferentes tamaños. El bolso mini "Taly", para guardar el celular, y la bolsa de deportes "Supertaboo", con cierre de cordón ajustable, también se hallan con algunos estampados de esta colección.

Bolsa de deportes y lonchera de la nueva colección de Kipling. Foto: Cortesía

