“Puro Rocha Moya”: resurge video de Markitos Toys respaldando candidatura del morenista en Sinaloa

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El ecosistema digital en experimenta una jornada de alta volatilidad tras la viralización de un video que vincula directamente al creador de contenido con el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con el registro cronológico de los materiales, la grabación corresponde al periodo electoral de 2021, momento en el cual el influencer manifestó abiertamente su simpatía política.

Foto: Captura de pantalla en X
Foto: Captura de pantalla en X

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El material audiovisual que ha vuelto a circular muestra a Markitos Toys interactuando con sus seguidores sobre la preferencia electoral en diversas zonas como Los Mochis y Guasave. En la grabación, el influencer declara: “Yo la neta voy a votar, ¿por quién creen? A ver. Puro Rocha Moya, nuevo cincho (…). No hay duda, no hay duda, puro Rocha Moya. Así es, puro Rocha Moya, le guste a quien le guste”. Este respaldo, que en su momento consolidó la imagen popular del candidato, hoy es analizado bajo una nueva óptica debido a los señalamientos del gobierno norteamericano.

De acuerdo con el monitoreo de redes sociales, el descontento y la polarización han crecido. Mientras algunos usuarios defienden la gestión de Rocha Moya calificando las acusaciones como "mitotes" sin pruebas, otros han difundido fotografías de la familia del influencer portando playeras de la campaña oficial, sugiriendo una cercanía que hoy resulta incómoda ante el proceso de extradición en curso.

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Ante la escalada del escándalo, Markitos Toys ha emitido una serie de declaraciones para defender su integridad y explicar su salida de Culiacán. El creador de contenido fue enfático al negar haber recibido beneficios económicos por su apoyo político: “Yo fui a ese señor porque yo quise. Entiendan que a mí ni él, ni el partido, ni otra gente me pagó. Nadie me dio dinero. Investíguenlo, búsquenle (…); no me asusta a mí, no me preocupa”. Con estas palabras, el influencer busca proteger su "trabajo e imagen" ante las sospechas de financiamiento ilícito o acuerdos bajo la mesa.

Asimismo, el influencer compartió el costo personal que esta situación ha tenido para su círculo íntimo, mencionando que han sufrido al ser involucrados en un pleito ajeno. Sobre su decisión de abandonar la capital sinaloense, justificó que lo hizo por contar con los recursos para protegerse: “Pues, claro, me salí porque puedo. Hay mucha gente que no se sale porque no puede, porque no es fácil”.

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