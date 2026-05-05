¿Quién es Furufuru?; Influencer japonés causa sensación al colarse en escenas de película con ayuda de IA

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Ante la creciente popularidad de los videos creados con en redes sociales, un influencer japonés conocido como se volvió tendencia al colocarse en escenas de famosas películas, desatando risas entre los usuarios.

Desde Volver al Futuro y Titanic, hasta Los Vengadores y Charlie y la Fábrica de Chocolates, los clips donde aparece Furufuru se están viralizando en plataformas como Instagram y TikTok.

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Las ediciones de Furufuru se volvieron virales en la red. Foto: Instagram
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Influencer japonés se vuelve viral al protagonizar escenas de película con IA

El creador de contenido conocido como Furufuru y sus peculiares ediciones acapararon los reflectores durante los últimos días por interrumpir escenas memorables, cambiando la narrativa de exitosos filmes.

Con ayuda de la IA, el influencer aparece corriendo en producciones audiovisuales e interactúa con los personajes principales. Hasta el momento su clip más popular en su cuenta de Instagram @furufuruepicadventure es donde le quita el sombrero a Willie Wonka y los demás personajes se quedan atónitos por la acción.

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Las ediciones de Furufuru se volvieron virales en la red. Foto: Instagram
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Aunque se desconoce el origen de este personaje, su vestimenta colorida con bermudas, calcetas largas, playera morada y sombrero de pesca, causa gran impacto al contraponerse a la estética de cada secuencia.

En otras de sus ediciones aparece en filmes como Jurassic Park, Tiburón y Toy Story, como un turista que interrumpe la escena para tomar una foto, causando sorpresa entre los personajes.

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dcs

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