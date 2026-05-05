¿Quién es Furufuru?; Influencer japonés causa sensación al colarse en escenas de película con ayuda de IA

Ante la creciente popularidad de los videos creados con Inteligencia Artificial en redes sociales, un influencer japonés conocido como Furufuru se volvió tendencia al colocarse en escenas de famosas películas, desatando risas entre los usuarios.

Desde Volver al Futuro y Titanic, hasta Los Vengadores y Charlie y la Fábrica de Chocolates, los clips donde aparece Furufuru se están viralizando en plataformas como Instagram y TikTok.

Leer también: Ella es Aaron Rose Philip, la primera mujer trans con parálisis cerebral en la Met Gala; este fue su look

Las ediciones de Furufuru se volvieron virales en la red. Foto: Instagram

Influencer japonés se vuelve viral al protagonizar escenas de película con IA

El creador de contenido conocido como Furufuru y sus peculiares ediciones acapararon los reflectores durante los últimos días por interrumpir escenas memorables, cambiando la narrativa de exitosos filmes.

Con ayuda de la IA, el influencer aparece corriendo en producciones audiovisuales e interactúa con los personajes principales. Hasta el momento su clip más popular en su cuenta de Instagram @furufuruepicadventure es donde le quita el sombrero a Willie Wonka y los demás personajes se quedan atónitos por la acción.

Leer también: El Diablo Viste a la Moda 2: esto pasa si buscas el nombre de la película en Google; efecto conquista a los fans

Las ediciones de Furufuru se volvieron virales en la red. Foto: Instagram

Aunque se desconoce el origen de este personaje, su vestimenta colorida con bermudas, calcetas largas, playera morada y sombrero de pesca, causa gran impacto al contraponerse a la estética de cada secuencia.

En otras de sus ediciones aparece en filmes como Jurassic Park, Tiburón y Toy Story, como un turista que interrumpe la escena para tomar una foto, causando sorpresa entre los personajes.

映画乱入シリーズ第3弾、今日の夜Instagramにて投稿予定です🍿

(Movie Crash Series Part 3 is dropping tonight on Instagram‼︎)https://t.co/twTCR8j8Z3 pic.twitter.com/7dZtcJicBQ — ふるふるの大冒険/Furufuru’s Epic Adventure (@ai_am_furufuru) May 5, 2026

También te interesará:

Ni cloro, ni vinagre; el efectivo truco para eliminar el olor de la orina de las mascotas

¿Cómo desinfectar la esponja de cocina?; conoce el truco casero para eliminar las bacterias

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs