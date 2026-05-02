Predicción de renuncia de Rubén Rocha Moya se dispara en PolyMarket; probabilidad alcanza 95%

El pasado miércoles 29 de abril, una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de "abusar de su autoridad", supuestamente permitiendo el trasiego de enormes cantidades de droga y la toma de sobornos por parte del Cártel de Sinaloa, específicamente del grupo "Los Chapitos".

Esta noticia nacional e internacional, se ha vuelto viral en redes sociales por una apuesta que está activa en la plataforma digital PolyMarket —un mercado de predicción donde usuarios apuestan dinero real intentando adivinar el resultado de eventos futuros en materia de política, economía, deportes, cultura, entre otros—.

La apuesta busca conocer la probabilidad de que el morenista renuncie o sea obligado a dejar su cargo actual antes de que termine el mes de mayo.

Lee también Rubén Rocha ingresa a la lista de EU de políticos señalados por narcotráfico; comparte registro con estos exfuncionarios

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa. Foto: IA

Apuesta de Rubén Rocha alcanza más del 95% PolyMarket

Esta apuesta discute las probabilidades que existen de que el gobernador de Sinaloa renuncie, sea destituido del puesto o detenido antes del próximo 31 de mayo. Ya sea que la noticia se de a conocer por el mismo funcionario, por el gobierno del estado o por el gobierno de México.

La jugada ganó popularidad a través de redes sociales, lo cual provocó que a partir de las 11:30 PM del pasado 1 de mayo, se disparara en el sitio de PolyMarket, alcanzando hasta el 98.4% de probabilidad durante la madrugada de este 2 de mayo.

Luego de que esta mañana se diera a conocer que el Congreso de Sinaloa aprobó la licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, la apuesta ha tenido algunas fluctuaciones, sin embargo, se mantiene aproximadamente entre el 80% y 90% de probabilidades.

Lee también Predicción de extradición de Rubén Rocha llega a PolyMarket; revive apuesta por captura de Maduro en EU

Apuesta en PolyMarket por la renuncia o destitución de Rubén Rocha Moya HOY, 2 de mayo a las 10:30 AM. Foto: PolyMarket

¿Qué pasa con la apuesta tras la autorización de licencia de Rocha Moya?

Ya que una licencia no es lo mismo que una renuncia, la apuesta seguirá vigente hasta el periodo que se estableció en la plataforma de PolyMarket.

La licencia otorgada a Rubén Rocha Moya significa la separación temporal del cargo, para ser investigado por las acusaciones de EU sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, dando paso a que un sustituto asuma las funciones provisionalmente. A diferencia de la renuncia, que es definitiva, la licencia permite un posible retorno al cargo.

Un anuncio de la renuncia o destitución de Rocha Moya antes de la fecha de cierre de la apuesta, la resolvería inmediatamente a un "Sí", independientemente de cuándo entre en vigor dicha renuncia o destitución, y dándole ganancia a quienes apostaron por el hecho.

También te interesará:

Predicción de extradición de Rubén Rocha llega a PolyMarket; revive apuesta por captura de Maduro en EU

¡Dijo que sí! Chingu amiga anuncia su compromiso; pedida de mano se vuelve viral

NASA revela datos del hundimiento en CDMX; ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu