Primer Simulacro Nacional 2026: ¿a qué hora sonará la alerta sísmica en mi celular HOY, 6 de mayo?; aquí te lo decimos

Este miércoles 6 de mayo se realiza el primer Simulacro Nacional en México, un ejercicio clave que pondrá a prueba la reacción de miles de personas ante un sismo de gran magnitud. La alerta sísmica sonará en todo el país y llegará también a celulares, marcando un ensayo masivo sin precedentes.

La hipótesis será de un terremoto de magnitud 8.2 con epicentro en la Brecha Sísmica de Guerrero, una zona que ha acumulado energía durante más de un siglo y que mantiene en alerta a especialistas.

Primer Simulacro Nacional 2026: ¿hasta cuándo puedo registrar mi inmueble?; esto se sabe. Foto: Especial

¿A qué hora sonará la alerta sísmica HOY, 6 de mayo?

El aviso se activará en punto de las 11:00 de la mañana, momento en el que comenzará el ejercicio a nivel nacional.

Se espera la participación de alrededor de 14 mil altavoces distribuidos en distintas ciudades del país. De forma simultánea, se enviará un mensaje masivo a teléfonos celulares mediante el sistema Cell Broadcast, que no requiere conexión a internet.

El texto que aparecerá en los dispositivos será claro para evitar confusiones:

“ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México”.

Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Especial

¿Qué pasará durante el Simulacro Nacional y por qué es importante?

Aunque se trata de un ejercicio, el impacto es real. México se encuentra en una de las regiones sísmicas más activas del mundo, por lo que estos simulacros buscan medir la capacidad de respuesta de autoridades, instituciones y ciudadanía.

La simulación de un sismo de gran magnitud permite:

Evaluar protocolos de emergencia

Reducir tiempos de reacción

Evitar pánico y desinformación

Mejorar la toma de decisiones en situaciones críticas

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¿Qué celulares recibirán la alerta sísmica?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no todos los dispositivos están automáticamente habilitados. Para recibir el mensaje, el celular debe cumplir con ciertos requisitos básicos:

Estar encendido

Tener conexión a una red móvil (2G, 3G, 4G o 5G)

(2G, 3G, 4G o 5G) Contar con el sistema operativo actualizado

No haber sido modificado (sin alteraciones de software)

Un punto importante es que no es necesario tener saldo ni datos móviles, ya que el mensaje es gratuito y se envía directamente por la red celular.

¿Qué celulares recibirán la alerta sísmica? Esto se sabe. Foto: Creada con IA

¿Cómo activar la alerta sísmica en tu celular paso a paso?

Para evitar quedarse sin aviso en este simulacro o en un sismo real, es recomendable revisar la configuración del dispositivo.

En Android

Entrar a Ajustes Seleccionar Seguridad y emergencia Activar la opción Alerta de sismo

En iPhone

Ir a Configuración Acceder a Notificaciones Desplazarse hasta el final Activar las Alertas gubernamentales

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