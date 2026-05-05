El próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, miles de personas en México participarán en el Primer Simulacro Nacional 2026.

El ejercicio está diseñado para poner a prueba protocolos de emergencia en todo el país. La hipótesis contempla un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la llamada Brecha Sísmica de Guerrero, una región que ha acumulado energía tectónica por más de 100 años.

Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Creada con IA

Durante el simulacro sonarán aproximadamente 14 mil altavoces de alerta sísmica. Además se activará un mensaje masivo en celulares mediante el sistema Cell Broadcast (sin necesidad de internet).

El aviso en dispositivos móviles dirá:

“ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México”

Mensaje que llegará a los celulares en el Primer Simulacro Nacional. Foto: Captura de pantalla en X

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¿Qué hacer durante el Primer Simulacro Nacional?

Participar activamente puede marcar la diferencia en una emergencia real; por lo que las autoridades recomiendan:

Mantener la calma en todo momento

Seguir indicaciones de brigadistas o personal de Protección Civil

Evacuar de forma ordenada y rápida

Llevar la mochila de emergencia

Ayudar a personas vulnerables (niños, adultos mayores, personas con discapacidad)

Dirigirse al punto de reunión previamente establecido

Apagar luz, gas y agua si es posible

Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL

¿Qué NO se debe hacer durante un simulacro?

Por otro lado, Protección Civil ha recomendado que, durante un simulacro es indispensable:

No usar elevadores

No correr

No gritar ni generar pánico

No empujar durante la evacuación

No regresar al inmueble hasta recibir indicaciones oficiales

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¿Por qué es importante participar en el Primer Simulacro Nacional?

Aunque se trata de un ejercicio, su impacto es real, ya que México es un país con alta actividad sísmica, y la preparación puede salvar vidas; por lo que cada simulacro permite que la población actúe con mayor rapidez, reduzca el caos y tome decisiones más seguras ante un evento verdadero.

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