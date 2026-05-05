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El próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, miles de personas en México participarán en el 2026.

El ejercicio está diseñado para poner a prueba protocolos de emergencia en todo el país. La hipótesis contempla un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la llamada Brecha Sísmica de Guerrero, una región que ha acumulado energía tectónica por más de 100 años.

Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Creada con IA
Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Creada con IA

Durante el simulacro sonarán aproximadamente 14 mil altavoces de alerta sísmica. Además se activará un mensaje masivo en celulares mediante el sistema Cell Broadcast (sin necesidad de internet).

El aviso en dispositivos móviles dirá:

“ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México”

Mensaje que llegará a los celulares en el Primer Simulacro Nacional. Foto: Captura de pantalla en X
Mensaje que llegará a los celulares en el Primer Simulacro Nacional. Foto: Captura de pantalla en X

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¿Qué hacer durante el Primer Simulacro Nacional?

Participar activamente puede marcar la diferencia en una emergencia real; por lo que las autoridades recomiendan:

  • Mantener la calma en todo momento
  • Seguir indicaciones de brigadistas o personal de Protección Civil
  • Evacuar de forma ordenada y rápida
  • Llevar la mochila de emergencia
  • Ayudar a personas vulnerables (niños, adultos mayores, personas con discapacidad)
  • Dirigirse al punto de reunión previamente establecido
  • Apagar luz, gas y agua si es posible
Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL
Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL

¿Qué NO se debe hacer durante un simulacro?

Por otro lado, Protección Civil ha recomendado que, durante un simulacro es indispensable:

  • No usar elevadores
  • No correr
  • No gritar ni generar pánico
  • No empujar durante la evacuación
  • No regresar al inmueble hasta recibir indicaciones oficiales

Lee también:

¿Por qué es importante participar en el Primer Simulacro Nacional?

Aunque se trata de un ejercicio, su impacto es real, ya que México es un país con alta actividad sísmica, y la preparación puede salvar vidas; por lo que cada simulacro permite que la población actúe con mayor rapidez, reduzca el caos y tome decisiones más seguras ante un evento verdadero.

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akv

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