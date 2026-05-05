¿Habrá tiro? Juan de Dios Pantoja responde a la propuesta de Aarón Mercury de subir al cuadrilátero en Supernova; esto dijo

El triunfo de Aarón Mercury en Supernova Génesis no solo lo coronó campeón, también encendió una posible pelea viral. Su reto directo a Juan de Dios Pantoja ya tuvo respuesta… pero no fue la que muchos esperaban.

¿Qué pasó en la pelea de Aarón Mercury en Supernova Génesis?

El pasado 26 de abril, el evento de box de influencers, Supernova Génesis, convirtió a la Arena Ciudad de México en el epicentro del entretenimiento digital. En el combate estelar, Mercury se impuso ante Mario Bautista, llevándose el cinturón de campeón en una pelea que rápidamente se volvió tendencia.

AARON MERCURY KNOCKS OUT MARIO BAUTISTA IN THE FIRST ROUND.



THAT WAS INSANE 😱 @ArnMercurio#SupernovaGenesis LIVE on Netflix! pic.twitter.com/2vAFM3gkRA — Netflix Sports (@netflixsports) April 27, 2026

Sin embargo, el momento más comentado no ocurrió durante el combate, sino después. Al ser entrevistado por Juan Bertheau sobre su próxima pelea para Supernova 2027, el ganador no dudó en retarJD Pantoja.

aaron mercury ganador por knockout retó públicamente a juan de dios pantoja alias el panochas a pelear con él en el siguiente súper nova! JAJAJAJAJAJA no mames #SupernovaEnNetflixMercury pic.twitter.com/eWyDCYa7dq — A⁷ (@onetimerhode) April 27, 2026

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¿Qué respondió Juan de Dios Pantoja al reto?

La propuesta no tardó en viralizarse y llegar a oídos del creador de contenido, quien días después publicó un video en el que, con guantes de box puestos, reaccionó al desafío.

Lejos de una aceptación directa, su postura fue más cautelosa, pues el esposo de Kimberly Loazia reconoció el nivel físico y preparación de Mercury, dejando entrever que una pelea, en este momento, no le sería favorable.

"Lo único que pienso es que todo mundo me quiere ver pelear, ¿por qué será, gente? [...] yo ya le mande un mensaje a ese loco, porque a mi me gustan las cosas cara a cara, y él me dijo que ‘simón’, es lo que les puedo decir [...] espero que Aarón lo mantenga en privado, lo que hablamos [...] en este punto, a como estoy y como está ese w*y, sí me mete unas trompas. Confío en mí, pero… se vio que está fuerte", expresó.

Asi responde Juan De Dios Pantoja al reto de Aaron para subirse al ring en su próxima pelea.🥊🥊#AaronMercury pic.twitter.com/pm6CQRJRR5 — LasPeligrosasdeAaron🫦💥🔫 (@PeligrosasAaron) May 2, 2026

Además dijo que aunque Bautista es su amigo, y Mercury no, no descarta la posibilidad de que en un futuro se pueda dar una amistad entre ellos, pues mencionó que lo que le gusta del tiktoker es que viene "desde abajo" como él.

"Algo que me gusta de él, que siempre ha contado y me ha parecido, es que tiene un pasado similar al mío", agregó.

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¿Quién es Juan de Dios Pantoja y por qué genera tanto interés?

Juan de Dios Pantoja Núñez es una de las figuras más polémicas y reconocida en redes sociales. Originario de Mazatlán, inició su carrera en YouTube en 2016, donde rápidamente ganó popularidad con retos, contenido familiar y vlogs.

Juan de Dios Pantoja. Foto: Captura Instagram

Con el tiempo, amplió su presencia hacia la música, donde ha lanzado temas como “Se motiva” y “No ha podido”, consolidando una base sólida de seguidores.

Su vida personal también ha sido parte clave de su exposición mediática. Está casado con "La lindura mayor", con quien tiene dos hijos: Kima y Juanito.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Fuente: Instagram @kimberly.loaiza

Además, su trayectoria ha estado marcada por polémicas, como el conflicto con la cantante Kenia Os, lo que ha mantenido su nombre en el ojo del huracán.

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