Batalla de Puebla: ¿por qué se conmemora el 5 de mayo?; conoce la razón por la cual también se celebra en EU

Este martes 5 de mayo se conmemora en México el aniversario de la Batalla de Puebla, un enfrentamiento clave en la historia mexicana que ocurrió en 1862, en la cual el ejército mexicano venció al ejército francés.

Como cada año este acontecimiento se celebra con un desfile militar y civil en la Ciudad de Puebla.

Representación de la Batalla de Puebla en el Peñón de los Baños, el 5 de mayo de 2025. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

¿Por qué se celebra el 5 de mayo la Batalla de Puebla?

El 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano, liderado por el general Ignacio Zaragoza, logró una victoria inesperada frente a las tropas francesas bajo el mando del conde Charles Ferdinand Latrille de Lorencez.

Inaugurarán escultura ecuestre de Ignacio Zaragoza en Puebla. Foto: Especial

Con apenas unos 2 mil soldados, las fuerzas mexicanas resistieron el avance de cerca de 6 mil militares franceses en los fuertes de Loreto y Guadalupe, en la ciudad de Puebla. El resultado fue contundente: más de mil bajas del lado europeo y un triunfo simbólico para México que sorprendió al mundo.

Aunque la guerra continuó después, este enfrentamiento se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad nacional.

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¿Por qué Francia invadió México?

El origen del conflicto se remonta al gobierno de Benito Juárez, cuando el país enfrentaba una grave crisis económica tras la Guerra de Reforma.

El origen de la Batalla de Puebla se remonta al gobierno de Benito Juárez. Imagen: Especial

México tenía una deuda externa de aproximadamente 80 millones de pesos con potencias europeas, entre ellos:

Inglaterra

España

Francia

Ante la falta de recursos, Juárez decretó en 1861 una suspensión temporal de pagos. Esto provocó la reacción de la llamada Alianza Tripartita, que amenazó con intervenir militarmente.

5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla. Foto: Creada con IA

Aunque Inglaterra y España optaron por negociar, Francia decidió continuar con la invasión con un objetivo más ambicioso: establecer una monarquía favorable a sus intereses en territorio mexicano.

¿Qué ocurrió después de la victoria mexicana?

A pesar del triunfo en Puebla, la guerra no terminó ahí. Las tropas francesas se reorganizaron y, con refuerzos, lograron avanzar hasta la capital.

En 1864, el archiduque Maximiliano de Habsburgo llegó a México junto a Carlota para instaurar el Segundo Imperio Mexicano, respaldado por Francia.

Maximiliano de Habsburgo. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/Especial. México Antiguo

Sin embargo, la resistencia republicana encabezada por Juárez se mantuvo activa desde el norte del país. Finalmente, en 1867, el imperio cayó y México recuperó su soberanía.

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¿Por qué el 5 de mayo es tan popular en Estados Unidos?

La celebración del 5 de mayo trascendió fronteras y adquirió un significado especial en Estados Unidos, particularmente entre la comunidad mexicana y latina.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, la primera conmemoración registrada ocurrió en Texas en 1867, impulsada por mexicanos que celebraban la resistencia ante fuerzas extranjeras.

Con el paso del tiempo, la fecha fue adoptada como símbolo de identidad cultural, especialmente durante el movimiento chicano del siglo XX; por lo que actualmente, ciudades como Los Ángeles organizan festivales masivos, donde el 5 de mayo incluso supera en popularidad a otras fechas mexicanas.

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