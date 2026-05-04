Una escultura de bronce de más de tres toneladas de peso de La Obra Ecuestre Ignacio Zaragoza, será inaugurada en la ciudad de Puebla para rendir tributo al militar mexicano que derrotó al Ejército francés.

Los escultores Miguel, Pablo y Bernardo Luis López Artasánchez, miembros de la quinta generación de orfebres y escultores radicados en Puebla, realizaron la imagen de cinco metros y medio de alto.

La figura está inspirada en la obra de Jesús F. Contreras, la cual fue realizada durante el porfiriato en 1896. Y forma parte de los festejos del 5 de Mayo.

Lee también Se incendia planta de Bachoco en Jalisco; fuego es controlado y deja tres lesionados

Durante cuatro meses, los artesanos confeccionaron el monumento -a solicitud del gobernador Alejandro Armenta- que fue colocado momentáneamente frente al Arco de Loreto, un emblema construido entre 1781 y 1788.

Las autoridades esperarán la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que la obra sustituya a la que actualmente se encuentra en la Calzada Ignacio Zaragoza, donde hay un mausoleo en honor al militar en la zona turística e histórica de Los Fuertes.

La familia López llegó a Puebla en mayo de 1862, donde su tatarabuelo, Francisco López participó en la Victoria del 5 de mayo de 1862 bajo el mando de Porfirio Díaz.

Lee también Dos asesinatos a balazos en Culiacán; matan a un hombre en bar y a otro en estacionamiento

Durante el sitio de la Ciudad de Puebla, Francisco López se queda a radicar en dicha ciudad y su familia lo alcanza para instalarse en Puebla de forma definitiva.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL