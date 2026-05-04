Guadalajara.- El incendio que consumió durante la noche del domingo la fábrica de Bachoco en Lagos de Moreno, Jalisco, fue controlado durante la madrugada de este lunes, reportaron las autoridades.

Proteccion Civil del estado, a través de un comunicado, informó la mañana de este lunes que el incidente se presentó en el área de embarque y almacenamiento de materia prima, donde se llevaron a cabo labores intensivas para evitar la propagación del fuego a otras zonas de la instalación.

Como resultado, tres personas resultaron lesionadas por inhalación de amoniaco, quienes fueron atendidas en el lugar y se reportan fuera de peligro.

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El incendio ocurrió en una fábrica ubicada sobre la autopista León–Aguascalientes, a la altura del cruce con el Ramal Paso de la Mesa, en el municipio de Lagos de Moreno.

En las acciones participaron elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno, la Asociación de Bomberos de Lagos de Moreno, personal de la brigada interna de la empresa, así como oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.

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