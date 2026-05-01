Luna de Flores 2026 ilumina el cielo HOY, 1 de mayo; ¿a qué hora verla y cómo capturar fotos espectaculares?

Este viernes 1 de mayo el cielo nocturno se iluminará con la presencia de la Luna de Flores 2026, nombre que tradicionalmente se le da a la Luna llena de este mes.

Esta Luna de Flores 2026, que conquistará el firmamento la noche de este Día del Trabajo y continuará siendo protagonista durante la madrugada, también será una "microluna", lo que quiere decir que el satélite natural de la Tierra se encuentra en su punto más lejano a nuestro planeta de su órbita (llamado apogeo), por lo que lucirá un poco más pequeña que un plenilunio normal.

No obstante, la Luna de Flores se posiciona como uno de los eventos astronómicos principales durante el mes, por lo que no querrás perderte la oportunidad de verla brillando en el paisaje.

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Esta Luna llena iluminará el paisaje nocturno el 1 de mayo de 2026. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿A qué hora ver la Luna de Flores HOY, 1 de mayo?

De acuerdo con el portal de astronomía Star Walk, la Luna de Flores llegó a su punto de máximo esplendor hoy a las 11:23 de la mañana (hora del centro de México). Ya que su pico ocurrió durante horas de luz de día en la República, no fue visible.

Sin embargo, la Luna llena podrá seguirse viendo completamente iluminada desde el atardecer de este viernes 1 de mayo. Se espera que alrededor de las 6:55 PM el paisaje se ilumine con este plenilunio, acompañado de los últimos rayos de sol.

Asimismo, la Luna de Flores podrá observarse clara y a simple vista durante toda la noche; así como entrada la madrugada del 2 de mayo y hasta la noche del mismo sábado.

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Conoce estos consejos prácticos para observar la Luna de Flores 2026 de la mejor manera. Foto: Star Walk

¿Cómo fotografiar la Luna de Flores 2026?

Si eres un amante de la Luna, no vas querer desaprovechar este evento para captar imágenes cautivadoras de la Luna de Flores 2026, por eso, conoce estos consejos prácticos sugeridos por la NASA, que te ayudarán a sacar las mejores tomas del satélite:

Aprende dónde y cuándo buscar la Luna : Toma en cuenta las horas a las que saldrá, cuándo alcanzará su punto máximo y cuándo se pondrá.

: Toma en cuenta las horas a las que saldrá, cuándo alcanzará su punto máximo y cuándo se pondrá. Usa un tripié : Harás imágenes más nítidas al minimizar cualquier movimiento que pueda tener la cámara.

: Harás imágenes más nítidas al minimizar cualquier movimiento que pueda tener la cámara. Incluye a personas u objetos en tu foto : Esto hará más interesante tu toma, agregando material visual variado y construyendo una mejor composición.

: Esto hará más interesante tu toma, agregando material visual variado y construyendo una mejor composición. Para captar detalles de la Luna , ajusta la configuración de tu cámara para la luz del día : Ajusta el balance de blancos de tu cámara para la luz del día y prueba con una velocidad de obturación rápida y una apertura más pequeña.

, de tu cámara para la : Ajusta el balance de blancos de tu cámara para la luz del día y prueba con una velocidad de obturación rápida y una apertura más pequeña. Inspírate en otros fotógrafo s: Ver imágenes de otros fotógrafos te puede ayudar a pensar en tipos de tomas que te gustaría sacar.

s: Ver imágenes de otros fotógrafos te puede ayudar a pensar en tipos de tomas que te gustaría sacar. Convierte esta actividad en una experiencia familiar .

. Experimenta: No olvides disfrutar del momento y experimentar con tus habilidades. Siempre habrá otro evento astronómico especial, por lo que haz tu mejor esfuerzo, pero también pásala bien.

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