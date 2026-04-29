CURP biométrica en 2026; guía completa para obtener tu cita paso a paso

El proceso de actualización de la Clave Única de Registro de Población (CURP) entra en una etapa definitiva este año 2026. Con el objetivo de fortalecer la seguridad y evitar la suplantación de identidad, las autoridades mexicanas implementan la recolección de rasgos físicos únicos.

De acuerdo con el portal oficial de servicios gubernamentales de México, este trámite tiene un carácter presencial y gratuito, permitiendo la validación de identidad mediante la captura de huellas dactilares, el reconocimiento de iris, rasgos faciales y la firma digital del solicitante.

Entre confusión y dudas, primeros mexicanos tramitan la CURP Biométrica. Foto: Fernanda Zamora/ EL UNIVERSAL

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Procedimiento detallado para agendar el registro

Para obtener la CURP biométrica en 2026, los ciudadanos deben seguir un protocolo digital previo a su asistencia física. Según las especificaciones de la Dirección General del Registro Nacional de Población (RENAPO), el sistema de gestión de turnos opera bajo una estructura de validación estricta para asegurar que cada espacio sea aprovechado correctamente. El proceso se divide en las siguientes etapas técnicas:

Acceso al sistema: El interesado ingresa al portal institucional citas.renapo.gob.mx.

Selección del servicio: Se debe elegir la opción denominada “Citas Registro Biométrico ” dentro del menú principal.

” dentro del menú principal. Autenticación de contacto: El sistema solicita un correo electrónico personal para enviar un código de verificación de seis dígitos que activa el formulario.

Programación de visita: Tras validar el código, el usuario elige el estado de la República (considerando que el despliegue inicia en Ciudad de México, Michoacán, Veracruz y Zacatecas), el módulo más cercano, así como la fecha y hora disponibles.

Registro de datos: Es necesario capturar la CURP actual y el nombre completo del titular.

Finalización: El sistema emite un comprobante de confirmación que llega al correo electrónico; la institución indica que "es indispensable llevarlo impreso" el día de la cita.

Agenda tu cita en la plataforma digital de RENAPO para realizar el registro de tus datos biométricos. Foto: 'X' Arturo Arce Vargas

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Requisitos documentales y logística en el módulo

La asistencia a los centros de atención requiere de una preparación administrativa específica. De acuerdo con los lineamientos de identidad vigentes, el trámite tiene una duración estimada de 15 minutos una vez que el ciudadano es atendido por el personal capacitado.

Es imperativo que el solicitante presente tres documentos en original (sin tachaduras ni enmendaduras): identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte), el acta de nacimiento y la constancia de CURP certificada por el Registro Civil.

El Registro Nacional de Población enfatiza que, aunque el trámite no genera costo alguno, la puntualidad es un factor determinante, ya que el sistema establece un tiempo limitado de tolerancia para cada turno.

La expansión de este programa a nivel nacional busca que la CURP deje de ser un simple documento de papel para convertirse en una llave de acceso segura a servicios públicos y privados.

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