La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow se encuentra en el centro de una severa polémica internacional tras protagonizar la campaña publicitaria de "51 Park", un desarrollo residencial de lujo que consta de dos torres de 51 pisos ubicadas en la ciudad costera de Herzliya, al norte de Tel Aviv (Israel).

El material audiovisual, filmado en Nueva York, muestra a la ganadora del Oscar narrando las bondades de residir frente a un parque y disfrutando de amenidades exclusivas (tales como salas de vino y albercas para pilates), revelando al final que la ubicación del proyecto no es Estados Unidos, sino territorio israelí.

La difusión de esta publicidad ha provocado una ola de manifestaciones y un intenso rechazo en las plataformas digitales, donde usuarios y activistas han bautizado críticamente el suceso con el calificativo de "Gwynocide" (una combinación de su nombre y la palabra genocidio).

El comercial de Gwyneth Paltrow para Aviv by Melisron ha generado controversia en colectivos propalestinos. Fotos: Instagram

Lee también: Esta fue la última publicación de Oliver Tree y Gaspi en Instagram; mueren en accidente aéreo en Brasil

Diversas organizaciones civiles califican la participación de la empresaria como una acción que transita "del negocio del bienestar al de la limpieza étnica", considerando el drástico contraste entre los lujosos condominios promovidos y las precarias condiciones humanitarias en los campamentos de refugiados de la región. El descontento se ha manifestado mediante miles de comentarios críticos en las redes, donde se le reprocha promover complejos de millones de dólares a solo unas decenas de millas de zonas marcadas por el conflicto y la destrucción de infraestructura básica.

Las conexiones corporativas bajo la lupa

Detrás de este desarrollo de origen "sabra" se encuentra el conglomerado inmobiliario israelí Melisron, una de las firmas más poderosas del sector en esa nación. Las investigaciones sobre el perfil corporativo de este grupo empresarial revelan que sus operaciones no se limitan a las zonas urbanas exclusivas de la costa, sino que se extienden a áreas geográficas altamente disputadas por la comunidad internacional.

[Publicidad]

La empresa matriz responsable del proyecto posee además desarrollos y propiedades comerciales en el asentamiento israelí de Ma'ale Adumim, ubicado en la Cisjordania ocupada.

Los registros de organizaciones veedoras de derechos humanos señalan que dichas edificaciones comerciales fueron erigidas sobre terrenos históricamente habitados por comunidades beduinas, las cuales sufrieron un desalojo forzado por parte de las autoridades gubernamentales.

Esta vinculación con el esquema de asentamientos en territorios ocupados coincide con las denuncias de organismos internacionales como Amnistía Internacional, la cual acusó formalmente al gobierno israelí de ejecutar una campaña de desposesión "patrocinada, impulsada e implementada por el Estado" en la Cisjordania ocupada, señalando que la violencia ejercida en estos territorios forma parte integral de una política estatal organizada.

[Publicidad]

Los registros de organizaciones veedoras de derechos humanos señalan que dichas edificaciones comerciales fueron erigidas sobre terrenos históricamente habitados por comunidades beduinas, las cuales sufrieron un desalojo forzado por parte de las autoridades gubernamentales.

Esta vinculación directa con el esquema de asentamientos en territorios ocupados (considerados ilegales por diversas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas) es el factor principal que ha transformado una campaña de estilo de vida en un foco de protesta geopolítica.

Por su parte, los representantes de la agencia publicitaria han defendido la contratación de la celebridad. El director de la firma, Gabi Attal, declaró en redes profesionales que para presentar esta obra arquitectónica al público necesitaban una figura que encarnara la elegancia internacional y un estilo de vida premium, asegurando que la actriz cumplía a la perfección con este perfil.

[Publicidad]

A pesar de las solicitudes de aclaración emitidas por diversos corresponsales internacionales, el equipo de representación de Paltrow ha preferido mantener el silencio y no ha emitido comentarios respecto a las implicaciones éticas de su alianza con el grupo inmobiliario Aviv Melisron.

También te interesará:

Luisito Comunica responde a críticas por pago de utilidades; señala que repartió 400 mil pesos de su bolsillo

[Publicidad]

¿Cuál es la mejor hora para levantarse después de los 60 años?; esto dicen los expertos

¿Tienes un perro viejito? 3 cuidados clave para su salud y bienestar; protege a tu mascota esta etapa de vida

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov