La muerte de Oliver Tree y del creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, ha conmocionado a miles de seguidores en redes sociales. Ambos fallecieron este domingo 14 de junio tras un accidente aéreo en Brasil, un hecho que también dejó otras víctimas mortales y que ha generado una ola de reacciones en redes.

Oliver Tree, cantante estadounidense. (1993-2026). Fotos: Instagram, vía @olivertree

Mientras las autoridades investigan las causas del siniestro, usuarios han comenzado a buscar las últimas actividades de los influencers, especialmente las publicaciones que compartieron horas antes de la tragedia.

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¿Qué pasó con Oliver Tree y Gaspi en Brasil?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Río de Janeiro, el accidente ocurrió durante la mañana de este domingo cuando dos helicópteros colisionaron mientras sobrevolaban la costa occidental de Brasil.

El choque se registró en Recreio dos Bandeirantes, una exclusiva zona ubicada al oeste de Río de Janeiro. Equipos de emergencia acudieron al lugar para realizar las labores de rescate; sin embargo, el impacto fue de tal magnitud que varias personas perdieron la vida.

Los cuerpos de emergencia informaron que fueron seis las víctimas mortales del accidente. Entre ellas se encontraban el cantante Oliver y Gaspi, quienes se encontraban en el país sudamericano por distintos proyectos relacionados con la producción de contenido audiovisual.

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¿Cuál fue la última publicación de Oliver Tree antes del accidente?

Horas antes del accidente, Oliver Tree compartió contenido relacionado con su estancia en Brasil. En una de sus publicaciones más recientes apareció portando la camiseta oficial de la selección brasileña de futbol, una imagen que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores tras conocerse la noticia.

El creador de contenido había viajado al país para participar en varios proyectos audiovisuales y musicales que posteriormente difundía a través de sus plataformas digitales.

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En el último clip que posteó en Instagram, llevaba por título "Gringo 24 horas no Brasil". En éste apareció junto al influencer y músico brasileño Iae Break, cuyo nombre real es Thiago Alcântara Break.

Durante la grabación ambos protagonizaron varias escenas inspiradas en la cultura popular brasileña. En algunas secuencias aparecieron sosteniendo un trofeo que hace referencia a la Copa del Mundo, mientras que en otras mostraron un cambio de imagen al cortarse el cabello y participan en actividades recreativas dentro de una cancha de futbol.

El clip fue publicado el sábado 13 de junio, apenas unas horas antes de que ocurriera el fatal accidente.

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¿Qué compartió Gaspi en Instagram antes de morir?

Por su parte, Gaspi realizó una publicación cuatro días antes del accidente aéreo. El creador argentino compartió en su cuenta de Instagram un video relacionado con una producción del medio de streaming Blender, proyecto con el que colaboraba de manera frecuente.

La publicación estuvo acompañada por la frase "Pobre Felipe", un mensaje que hoy ha cobrado relevancia entre sus seguidores debido a las circunstancias en las que se conoció la noticia de su fallecimiento.

- Con iformación de Mariana Lebrija

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