Supernova Génesis 2026: así fue la entrada de Aarón Mercury; tuvo como invitado a Oliver Tree

El creador de contenido e influencer Aarón Mercury, conocido por su participación en la tercera temporada de la La Casa de los Famosos México, se posicionó ayer como uno de los nuevos campeones de Supernova.

Luego de llegar al cuadrilátero de la Arena Ciudad de México como una de las peleas más esperadas de la noche, Mercury no tardó ni dos minutos en derrotar al cantante e influencer mexicano Mario Bautista, con un nocaut que causó furor en los más de 30 mil espectadores del recinto.

Esta victoria posiciona a Aarón Mercury como un "campeón Supernova" y marca el cierre de la rivalidad que surgió entre ambos personajes luego del anuncio oficial de su enfrentamiento.

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KO a MARIO BAUTISTA



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Así fue la entrada a Supernova de Aarón Mercury

Mercury trajo el espectáculo al escenario de Supernova, pues antes de proclamarse como uno de los campeones de la noche, deslumbró con una épica entrada al evento, en la cual estuvo acompañado del cantante, rapero y productor estadounidense Oliver Tree.

Con una estética y escenografía inspiradas en la cultura Azteca, Mercury irrumpió en el evento al ritmo de "Miss You", al lado del cantante, quien se encontraba musicalizando la presentación en vivo.

Mercury avanzó por la pasarela del escenario haciendo lip sync a la canción de fondo, lanzando golpes al aire y bailando por la superficie.

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Aarón Mercury: siempre te vi bien. 🫦 pic.twitter.com/wsa9pZZGT1 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 27, 2026

Esta primera aparición del influencer ha generado furor entre sus seguidores, sin embargo, también ha acumulado algunas críticas. En redes sociales algunos de los comentarios y mensajes respecto al tema dicen lo siguiente:

" Aaron es un artista completo lo amo tanto ".

". " El nivel de Aaron es nunca antes visto , su aura , carisma, fuerza y celebridad arrasan por donde pase , el rey indiscutible de las mercurials , un huracán! ".

". " Ese Oliver Tree se le olvidó que el protagonista era Aaron como se le atraviesa y empuja ".

". "Que m**ada de entrada fue esa jaja, Se chocaban los dos y luego bien 'azteca' o 'mexica' que se vistió y con canción gringa un poco raro".

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