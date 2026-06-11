Madres buscadoras denunciaron a tres aficionados de la Selección Nacional Mexicana que la tarde de este jueves tomaron una manta con los datos de una persona desaparecida y luego agredieron a un reportero.

Los sujetos, en aparente estado de ebriedad, habrían tomado una lona de una madre buscadora para cubrirse de la lluvia en inmediaciones del Ángel de la Independencia, luego del partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol.

La madres buscadoras aparecen tomando la lona y reclamando a los sujetos, quienes reaccionan de forma violenta.

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Un aparente reportero interviene y también es atendido, se aprecia en un vídeo difundido.

Las madres buscadoras denunciaron las agresiones de los tres aficionados que aparecen en el vídeo.

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AGREDEN DE MADRES BUSCADORAS 🤬 ¡Ayuda para encontrarlos! 🚨



Imbéciles agreden a una Madres Buscadoras, durante los festejos de la inauguración del #Mundial Reportero de Telemundo sale a su defensa y también es violentado, mientras le gritaban a la madre:



—¡¿Qué apoyo,… pic.twitter.com/GpmE24Ax3E — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) June 12, 2026

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