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Madres buscadoras denunciaron a tres aficionados de la Selección Nacional Mexicana que la tarde de este jueves tomaron una manta con los datos de una persona desaparecida y luego agredieron a un reportero.
Los sujetos, en aparente estado de ebriedad, habrían tomado una lona de una madre buscadora para cubrirse de la lluvia en inmediaciones del Ángel de la Independencia, luego del partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol.
La madres buscadoras aparecen tomando la lona y reclamando a los sujetos, quienes reaccionan de forma violenta.
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Un aparente reportero interviene y también es atendido, se aprecia en un vídeo difundido.
Las madres buscadoras denunciaron las agresiones de los tres aficionados que aparecen en el vídeo.
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jecg/cr
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