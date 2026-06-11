Metrópoli | 11-06-26 | 21:16 | Actualizada | 11-06-26 | 21:16 |

denunciaron a tres aficionados de la que la tarde de este jueves tomaron una manta con los datos de una persona desaparecida y luego agredieron a un reportero.

Los sujetos, en aparente estado de ebriedad, habrían tomado una lona de una madre buscadora para cubrirse de la lluvia en inmediaciones del , luego del partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol.

La madres buscadoras aparecen tomando la y reclamando a los sujetos, quienes reaccionan de forma violenta.

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Un aparente reportero interviene y también es atendido, se aprecia en un vídeo difundido.

Las madres buscadoras denunciaron las agresiones de los tres aficionados que aparecen en el vídeo.

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jecg/cr

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