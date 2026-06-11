A pesar del arranque del Mundial de Futbol este jueves, continúan los trabajos de remodelación en la Línea 2 del Metro, una de las obras pendientes del gobierno de la Ciudad de México ante este evento.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que trabajadores realizan obras en el andén de la estación Chabacano, la cual no está abierta al público.

Trabajadores realizan obras en el andén de la estación Chabacano, la cual no está abierta al público. | Foto: Arturo Ordaz Díaz.

De igual manera, hay obras en la parte alta del andén de San Antonio Abad, pero sí hay servicio a los usuarios.

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Esa es la misma situación de las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Allende, donde no hay servicio y se encuentra personal sobre el andén trabajando con andamios y bultos de material; además, el nombre de las estaciones se encuentra envuelto en plástico En el caso de Bellas Artes, también se encuentra cerrada la estación al público.

En las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Allende no hay servicio y se encuentra personal sobre el andén trabajando con andamios y bultos de material. | Foto: Arturo Ordaz Díaz.

Desde la tarde del jueves, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que dichas estaciones -Zócalo/Tenochtitlán, Allende, Bellas Artes y Chabacano- estarían cerradas, pero por motivos de manifestaciones al exterior.

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De igual manera, pidió a los usuarios mantenerse atentos a los canales de comunicación para estar pendientes de los avisos en el servicio.

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JACL/cr