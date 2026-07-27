El refrigerador Hisense color gris está disponible en tan solo $4,944.00 y, además, puede adquirirse con meses sin intereses en tarjetas participantes, una opción ideal para distribuir el pago sin desembolsar todo de una sola vez.

Por su diseño compacto, buen espacio de almacenamiento y eficiencia energética, este modelo se convierte en una excelente alternativa para departamentos, casas pequeñas, oficinas o como refrigerador adicional.

¿Qué ofrece el refrigerador Hisense?

Hisense se ha consolidado como una de las marcas más competitivas en electrodomésticos, ofreciendo equipos funcionales a precios accesibles. Este refrigerador destaca por combinar un diseño moderno con características pensadas para el uso diario.

Entre sus principales características se encuentran:

Diseño en color gris con acabado moderno que combina fácilmente con distintos estilos de cocina.

Compartimento de refrigeración con espacio para alimentos, bebidas y recipientes de diferentes tamaños.

Congelador superior para conservar carnes, hielo y productos congelados.

Parrillas resistentes que facilitan la organización de los alimentos.

Anaqueles en la puerta para botellas, latas y productos de uso frecuente.

Control de temperatura ajustable para mantener los alimentos en óptimas condiciones.

Funcionamiento eficiente que ayuda a reducir el consumo de energía.

Ideal para espacios pequeños

Gracias a sus dimensiones compactas, este refrigerador es una excelente opción para quienes viven en departamentos, estudiantes, parejas o personas que buscan un electrodoméstico funcional sin ocupar demasiado espacio.

Su capacidad permite almacenar los productos esenciales del día a día, mientras que su diseño facilita la limpieza y el acomodo de los alimentos.

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Así aplican los meses sin intereses en Amazon México

Esta modalidad permite dividir el costo total en pagos mensuales fijos, sin cargos adicionales por financiamiento, lo que facilita adquirir un electrodoméstico importante sin comprometer de golpe el presupuesto familiar.

Ante ello, la tarjeta de crédito Banamex ofrece cómodos pagos de hasta 18 meses sin intereses.