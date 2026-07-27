Isaac del Toro cerró un capítulo histórico para el ciclismo mexicano al completar una actuación memorable en el Tour de Francia.

Tras tres semanas de intensa competencia y enfrentarse a la élite mundial, el pedalista de Ensenada, Baja California, cruzó la meta final en París para asegurar el tercer lugar de la clasificación general, un resultado sin precedentes para un representante nacional en la prueba más prestigiosa del ciclismo internacional.

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La sobresaliente actuación del mexicano no solo le permitió subir al podio junto a las máximas figuras del pelotón mundial, sino que también lo consagró como el mejor ciclista joven de la competencia. Su desempeño a lo largo de las 21 etapas despertó la admiración de aficionados y especialistas, consolidándolo como una de las grandes revelaciones del deporte en 2026.

Además del reconocimiento deportivo, Del Toro obtuvo una importante recompensa económica por sus logros en territorio francés. De acuerdo con información publicada por el diario L'Équipe, el corredor del UAE Team Emirates acumuló 154 mil 500 euros en premios durante la competencia, cifra que equivale a poco más de 3 millones de pesos mexicanos, gracias a su posición en la clasificación general.

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La mayor bolsa económica fue para su compañero de equipo, Tadej Pogacar, quien se coronó campeón del Tour de Francia y recibió cerca de 500 mil euros en premios. Por su parte, Remco Evenepoel, segundo de la clasificación general, obtuvo aproximadamente 248 mil euros.