Estados | 27-07-26 | 18:26 |

Atlatlahucan, Mor. - Un juez federal otorgó una suspensión de plano a favor de , detenida el sábado pasado por su presunta relación con la célula “La Empresa”. El recurso judicial la protege contra actos de incomunicación y desaparición forzada atribuidos a la autoridad ministerial.

El fallo judicial instruye formalmente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) cesar de inmediato las acciones reclamadas y le fija un plazo perentorio de 24 horas para rendir el informe correspondiente sobre la situación legal y física de la detenida.

Granados Hernández fue capturada durante una serie de tres cateos simultáneos desplegados en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla por fuerzas federales.

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El operativo fue confirmado el pasado sábado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, , quien detalló la aprehensión de seis presuntos miembros del citado grupo delictivo, considerado generador de violencia en los municipios de Cuautla, Totolapan, Tetela del Volcán, Yautepec y Atlatlahucan.

La concesión de la medida cautelar no implica la libertad ni absuelve de los cargos por a la imputada, sino que obliga a la FEMDO a garantizar sus garantías individuales y transparentar su resguardo mientras se resuelve el juicio de amparo.

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