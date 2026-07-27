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Atlatlahucan, Mor. - Un juez federal otorgó una suspensión de plano a favor de Citlali Erandi Granados Hernández, detenida el sábado pasado por su presunta relación con la célula “La Empresa”. El recurso judicial la protege contra actos de incomunicación y desaparición forzada atribuidos a la autoridad ministerial.
El fallo judicial instruye formalmente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) cesar de inmediato las acciones reclamadas y le fija un plazo perentorio de 24 horas para rendir el informe correspondiente sobre la situación legal y física de la detenida.
Granados Hernández fue capturada durante una serie de tres cateos simultáneos desplegados en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla por fuerzas federales.
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El operativo fue confirmado el pasado sábado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, quien detalló la aprehensión de seis presuntos miembros del citado grupo delictivo, considerado generador de violencia en los municipios de Cuautla, Totolapan, Tetela del Volcán, Yautepec y Atlatlahucan.
La concesión de la medida cautelar no implica la libertad ni absuelve de los cargos por delincuencia organizada a la imputada, sino que obliga a la FEMDO a garantizar sus garantías individuales y transparentar su resguardo mientras se resuelve el juicio de amparo.
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