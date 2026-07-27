Suri, hija de Tom Cruise y Katie Holmes, dejó de usar oficialmente el apellido de su padre.

De acuerdo con información publicada por la revista "People", la joven de 20 años aparece registrada legalmente como Suri Noelle, según documentos electorales de Pensilvania.

Suri, quien actualmente estudia en la Universidad Carnegie Mellon, se registró para votar en octubre de 2024 en el condado de Allegheny utilizando ya ese nombre. El cambio no pasó desapercibido, ya que Noelle es el segundo nombre de Katie Holmes.

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Pero este cambio de nombre no es nuevo. En junio de 2024, para su graduación de preparatoria, la chica fue presentada públicamente como Suri Noelle, lo que confirmó que no existía ningún tipo de relación con el protagonista de "Misión imposible".

Suri nació en abril de 2006 y es la única hija en común de Cruise y Holmes. La pareja se casó en noviembre de ese año y se divorció en 2012. Desde entonces, la joven no ha vuelto a ser vista junto al actor.

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Incluso, la propia Holmes ha desmentido los rumores de que su hija recibiera una herencia o fondo fiduciario relacionado con Cruise.

Hasta ahora, el actor no ha hecho declaraciones sobre el cambio legal de nombre de su hija.

Suri no es la única hija de un famoso que ha decidido cambiar su nombre legalmente, Vivienne, Shiloh, Maddox y Zahara, cuatro de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie, iniciaron un proceso legal para separarse del apellido del actor.

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