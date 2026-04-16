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regresará a la franquicia de Top Gun para una tercera entrega, que también contará con la producción de Jerry Bruckheimer.

Paramount anunció la noticia este jueves durante su presentación en la Cinemacon, la convención de distribuidores de cine que está llevando a cabo en Las Vegas.

La película será una secuela de "Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski, que se estrenó en 2022 y fue nominada a cinco premios Oscar, entre ellos el de mejor película.

En aquel entonces, la película recaudó 1.500 millones de dólares en la taquilla mundial con un presupuesto de 170 millones de dólares, lo que supuso un impulso para las salas de cine tras las dificultades que enfrentaron durante la pandemia.

Lee también:

Cruise interpretó al teniente Pete "Maverick" Mitchell por primera vez en 1986, en la película de Tony Scott que seguía a un talentoso piloto de la Marina que asiste a una prestigiosa escuela de combate en California.

Luego de 36 años, Cruise retomó su personaje, esta vez para entrenar a una nueva generación sobre cómo llevar a cabo una nueva misión.

Cruise está próximo al estreno de "Digger", del director mexicano Alejadro González Iñárritu, una comedia negra que narra la historia del hombre más poderoso del mundo en su misión para salvar a la humanidad de un caos que él mismo provocó.

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