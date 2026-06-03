Faltan 8 días para el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026, la edición del torneo de naciones más importante que desde la Federación Mexicana de Futbol prometieron que será la mejor en la historia del Tri. Mikel Arriola Peñalosa, confesó estar listo para que "ruede el balón".

En entrevista en Con los de Casa, junto a David Aponte y Daniel Blumrosen, Arriola analizó el proceso de la Selección Mexicana bajo las órdenes y peticiones de Javier Aguirre y sentenció que "está hecha la tarea. Ahora sí, estamos en las manos de Javier y de sus jugadores".

Después del fracaso de ser eliminados en fase de grupos en la última Copa del Mundo en Qatar, el Vasco tomó las riendas del Tri por tercera vez en su carrera el 1 de agosto de 2024. Con el fin de igualar -o superar- lo hecho en el Mundial México 86, donde se llegó a cuartos de final, Aguirre puso condiciones, las cuales el Comisionado Presidente de la FMF repasó en EL UNIVERSAL.

“Lo que les pidió Javier a los clubes fue 'denme la Liguilla sin seleccionados para que pueda convocar el 6 de mayo'. Después, quiso 50 partidos más que el resto de los países, partidos fuera de fecha FIFA, y eso te dice que vas a tener una selección que sí entrenó con su entrenador, y una selección que se midió contra selecciones similares a las que va a jugar. Ese es el resultado del plan y de la ejecución", señaló Mikel con énfasis en las ventajas que contará el Tri por ser local.

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Inauguración del Mundial 2026 será "el evento más importante en la historia"

El próximo 11 de junio, el estadio Ciudad de México hará historia como el primer recinto en albergar tres aperturas de la Copa del Mundo y como cada cuatro años, los ojos del mundo estarán puestos sobre el partido inaugural del torneo.

Al ser cuestionado sobre la sensación de "falta de ambiente mundialista" en el público, Mikel separó lo sentimental de los datos y destacó que "será el día que más se va a hablar de México en términos agregados porque los verán 6 mil millones de personas. Somos 8 punto y algo en todo el mundo, lo verán mucho más de la mitad de la población ese partido inaugural y creo que ahí vamos a poder de manera muy objetiva, decir que estuvimos en medio del evento más importante de la historia de la humanidad”.

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Los jugadores de la Selección Mexicana sienten presión

La altura de la Ciudad de México y jugar como locales en el Coloso de Santa Úrsula y el estadio Guadalajara, hogar de las Chivas, son factores que Mikel Arriola asegura jugarán en favor del Tri; sin embargo, convertirse en "profetas" en su propia tierra también conlleva presión.

“Nuestro Centro de Alto Rendimiento que está recién renovado tiene un área de recuperación con cámaras hiperbáricas, las más modernas del mundo, y esa es otra ventaja por ser local. En un torneo donde tienes muchos partidos con pocas distancias, lo físico se vuelve central, así que los veo con la presión natural de este compromiso", declaró Arriola Peñalosa, aunque confesó que el hecho de no ser una de las selecciones candidatas a ganar el título de acuerdo con la opinión popular, reduce esa presión.

Confirma a Rafa Márquez como sucesor de Javier Aguirre

Cuando el Vasco asumió al frente de la Selección Mexicana, lo hizo bajo un proyecto a largo plazo que incluye al histórico Rafael Márquez como su auxiliar técnico, y una vez que acabe la participación del Tri en el Mundial 2026, el 'Kaiser de Michoacán' tomará el puesto de Aguirre con miras en la Copa del Mundo del 2030.

En las últimas semanas, trascendió que Márquez no sería contemplado por la FMF para continuar con el proceso, y Mikel Arriola se encargó de apagar esos rumores.

"Rafa es un hombre que tomó una decisión que es un ejemplo para todos. Él puso como prioridad la Selección, imagínate la cantidad de ofertas que tenía, dirigía al Barcelona B, entonces Rafa es un activo de nuestro futbol y además creo que tiene la ventaja de que ha estado en el banquillo con otro de los activos más relevantes del futbol mexicano como Javier Aguirre. Sabe que es un proyecto a largo plazo, desde el principio lo apoyó, así que vamos a apostar por la continuidad", aseguró.

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